1985年、史上最年少の19歳でショパン国際ピアノコンクールを制したスタニスラフ・ブーニンは、3年後にソ連から西ドイツに亡命した。その後も波乱に満ちた彼の人生を支えたのは、西ドイツで出会った妻の中島榮子さんだった。

【画像】ロマンチックなキス…若き日のブーニンと妻の中島榮子さん

ジャーナリストとして亡命直後のブーニンを見つけ出した中島さんは、ブーニンの日本での仕事を手伝うようになり、その後子どもを授かるが……。『週刊文春WOMAN2026春号』より一部を抜粋・編集し掲載する。



1987年に来日した際のブーニン。成田空港に女性ファンが詰めかけるなどアイドル的人気だった。©文藝春秋

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法的な結婚はせずに1児をもうけた

私はケルン、ブーニンと母親はハンブルク、その距離は約420キロ、車で3時間半ほどの離れた町で暮らしていました。92年に子どもを授かった時、ブーニンに相談するまでもなく、私は産もうと決めました。

問題は産んだ後のことです。ブーニンのマネジメントもあるし、ジャーナリストの仕事も続けたい。すると、日本にいる姉夫婦が手を差し伸べてくれました。姉は子どもの父親が誰なのかも聞かず、生まれたら面倒を見るから、帰国して産むようにと言ってくれたのです。

そもそもブーニンと私は、法的な結婚を考えることは全くありませんでした。ともに外国人で、ドイツで結婚するには独身証明書が必要だったということもあります。母国にも妻がいたというような重婚を防ぐためでしょう。しかし、彼がそれを用意するには、モスクワに一度戻らなくてはなりません。

誕生したのは男の子です。出産後、しばらくは息子がいる日本の姉の家とドイツを行ったり来たりしていましたが、1歳8カ月の時にドイツに呼び寄せ、母子2人の生活をスタートさせました。

ドイツでは当時から私のようなシングルマザーは珍しくありませんでした。「一日おかあさん」の資格を持つ人が子どもを最大5人まで預かってくれて、仕事の都合で急に時間を延長してほしい場合もフレキシブルに対応してもらえました。

私は息子と過ごす時間が楽しくて仕方なかった。その様子を見たブーニンが「僕の居場所がなくなってしまう……」と危機感を覚えたのでしょう。ハンブルクにいるよりケルンの私たちと過ごす時間が目に見えて多くなっていき、やがてケルンの家に転がり込んできました（笑）。

個性的すぎるブーニンの子育て

小学校に通うようになるまでは、息子も演奏ツアーに連れて行きました。そこで気づいたのですが、ブーニンの子育てはとても個性がありました。イタリアでは息子に「ミルクが欲しいです。おいくらですか？」とイタリア語で練習させているのです。なぜそんな言葉を教えるのか。彼は、もし息子がこの知らない国で迷子になっても、これさえ話せれば、とりあえず喉も乾くことなく、私たちが探し当てるまで生きることができると言いました。

しかし、ピアノはいけません。天才ゆえなのか、ソ連式なのか、手加減ができず、つい手が出てしまうのです。息子はほかの先生に就くようになりました。

99年4月、息子が6歳になった年に、ブーニンと私は結婚しました。デンマークでは、国内に72時間以上滞在さえすれば、外国人でも正式に結婚することができると知ったのです。そこで私たちは演奏ツアーに行く途中にコペンハーゲンに立ち寄り、親子3人でポーカーをやって時間を潰して72時間が過ぎたところで市役所に婚姻届を出しました。ちなみに、ポーカーは息子のひとり勝ちでした。

日本ツアーをすべてキャンセル「ブーニンが姿を消した」

日本にも居を構え、ブーニンは奥尻島の津波の被災地にピアノを持ち込んでコンサートを開いたり、東日本大震災の被災地や北朝鮮による拉致被害者家族会のためのチャリティー公演を主催したり、ボランティアにも熱心でした。

大きな試練に見舞われたのは、2013年のことです。左肩に激痛が走り腕を動かせなくなったのです。やむなくその年の日本ツアーをすべてキャンセルし、そのまま彼は舞台を去りました。こうして「ブーニンが姿を消した」と言われるようになるのです。

ピアノのペダルを踏むために連日の手術…左足が8センチほど短く

ブーニンは闘っていました。左手の激痛の原因は左肩に沈着した石灰の塊で、手を長年酷使したためと思われました。より深刻なのは足です。左足首を骨折した際に折れた部分を繫いだ金属にアレルギー反応を起こし、さらに持病の糖尿病も影響して足首の一部が炎症を起こして、なかなか傷口が塞がりませんでした。

「今の健康状態では、切断が一番身体に負担が少ないですよ」と担当医に言われ、セカンドオピニオンも同じ診断でしたが、足はピアノのペダルを踏むのにどうしても必要です。なんとか残すことができないか。ほかの治療法を探し求めたところ、足首の壊死した部分だけを切り取って、壊死していない部分をつなぎ合わせるという医師がドイツのマンハイム郊外の病院にいました。左足が8センチほど短くなりますが、私たちはこの方法を選びました。

連続して5回の手術。毎日夕方に手術室から病室に戻ってきて、翌朝5時にはまた手術室に向かう。あまりの過酷さにブーニンも死ぬような思いなのが分かるのですが、彼は「手術室ではバッハが聴けるんだよ」と微笑むのです。クラシック好きの執刀医がBGMを流しているのだそうです。こんな時にも彼を救うのはやはり音楽でした。

手術は成功し、8センチ短くなった左足には8センチの厚底の靴を履き、ピアノのペダルは踏みやすく力が伝わりやすいようにL字型に設計された幅広のペダルが完成しました。

「真っ裸で舞台に出るようなものだ」

家の中でも車椅子を使うことがあるため、部屋を片付けなければなりません。かつて息子とバッハを弾いていたチェンバロを処分しようと提案すると、ブーニンはこう答えました。「必要になるかもしれないから残しておいて」。チェンバロにはペダルがない。つまり、もう自分の足でペダルを踏めないのならチェンバロを弾くことにするよ、という意味なのです。

そうはさせない。絶対に復活しましょう──。私たちの目標をサントリーホールでのリサイタルに定めました。

昔、ブーニンがこう言ったことがありました。「360度全方位からお客様に見られているサントリーホールで弾くというのは、真っ裸で舞台に出るようなものだ」。

そんな舞台に立つのは、ブーニンにとって大きな意味があることでした。カッコよかった彼が昔のように颯爽とではなく、ちょっとよろけながら、それでも裸を晒されるような舞台に出ていこうとしている。息子が言いました。「お母さん、ブーちゃんにカッコいい杖を用意しようよ」。父親のことをそんな愛称で呼んでいるんです（笑）。

※記事全文は『週刊文春WOMAN2026春号』で読むことができます。

映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』全国で上映中



1985年に19歳でショパン国際ピアノコンクールで優勝し、鮮烈なデビューを果たしたスタニスラフ・ブーニンは、2013年に突如として表舞台から姿を消す。病や怪我、左手の麻痺、大手術などを経て復帰した彼が、2025年末サントリーホールに立つまでを、デビュー以来の貴重映像とともに追ったドキュメンタリー。

（小峰 敦子／週刊文春WOMAN 2026春号）