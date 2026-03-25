タレントのpeco（30）が、ロングヘアが印象的な7歳の長男・リンクくんの姿を公開し、話題を呼んでいる。

【映像】“ryuchellをちっちゃくしたみたい”と話題のpecoの長男（複数カット）

これまでもInstagramで、リンクくんとの日常について投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたおそろいコーデで寄り添う親子ショットを披露すると、「一瞬、ryuchellかと思ってびっくりした」「ryuchellをちっちゃくしたみたいでとても可愛い。耳まで似ている〜」などのコメントが寄せられ、反響を呼んでいた。

ロングヘアが印象的な7歳長男の姿を公開

2026年3月23日にはストーリーズを更新し、リンクくんと東京ディズニーランドを訪れた様子を投稿。堪能したグルメや、ロングヘアが印象的なリンクくんの後ろ姿なども披露した。

翌日にはInstagramでファンとの交流も楽しんだpeco。「息子さんのヘアアレンジはpecoちゃんがやってあげたんですか？」との質問に、「いつもわたしがしてるけど、ヘアスタイル決めるのは完全に息子！『きょうは髪形どうする？』って聞く毎朝。このハーフアップは息子憧れのディセンダント ジェイ風」と明かしている。

（『ABEMA NEWS』より）