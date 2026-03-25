「爆速Wi-Fi」搭載

JAL（日本航空）が2026年3月23日、新型旅客機「ボーイング737-8」を2027年度より順次運航開始すると発表。それに合わせ同機に実装される予定の座席も初公開されています。今回は、新たな「普通席」を紹介していきます。

【写真】えっ…これがJALの「新型旅客機」に搭載の「新・普通席」全貌です

737-8は2016年に初飛行。大型で効率の良いエンジンの採用や操縦システムの改修などが加えられており、737-800を始めとする在来タイプと比較して約15%ほど、燃費効率の向上などが図られているとのことです。JALでは現在国内線を中心に運航されている737-800の後継として、38機の導入を計画しています。

同社の担当者によると具体的な仕様は確定次第発表するとのことですが、展示された新たな普通席は、ドイツのレカロ・エアクラフト・シーティング製のものです。全席にタイプA、ならびにタイプCの充電設備が備わり、タブレットホルダーを備えた薄型シートです。

一方で、近年の座席では、国内線仕様機であっても一般装備となりつつある「個人モニター」は、737-8の新座席では非搭載。このたび展示された原寸大模型（モックアップ）は実機のシートピッチ（座席の前後間隔）と同等とのことですが、モニターがない分背もたれが薄くできることから、上背のある成人男性が座っても、拳1〜2個の余裕は確保されており、実際に座ってみると外から見た印象よりは足元のスペースは確保されていそうです。

そして個人モニターの代わりに、通信設備が大きく強化されます。737-8には「低軌道通信（LEO）」を利用した新たなWi-Fiシステムを導入。これにより、機内でもストリーミングによる動画視聴やオンラインゲームなどを楽しむことが可能となり、同社は「地上と同じ感覚で機内Wi-Fiをご利用できる」としています。もちろん、個人用モニターで見られるような機内エンタメプログラムも、スマートフォンなどから視聴可能です。

なお、737-8には同社の「小型機」では初めて国内線の最上位クラスである「ファーストクラス」も設定されるとのことで、こちらにも新シートが導入される予定です。