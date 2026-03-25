元TBSアナウンサーの国山ハセンの新刊『投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方』（徳間書店）が3月27日（金）より発売される。

【画像】国山ハセンがお金のプロから学んだお金の増やし方

本書は、テレビの世界から飛び出し、アメリカで起業した国山ハセンが、自身のリアルな投資体験をもとに記した、投資ビギナー向けの実践的ノウハウ本。いちばんの特長は、「プロ目線の難しい話」ではなく、「素人目線」に徹底的に寄り添っている点。現在、ハセンは人気マネー番組『マネー・スキル・セット』のMCを務め、さまざまな資産運用関連のイベントにも登壇している。個人的なつながりを通じて、日本を代表する一流の投資家・専門家たちから「お金の増やし方」について直接教えを受けてきた。

〈わからないことは、どんな些細なことでもプロに尋ねる〉→〈すぐに自分のお金で試す〉→〈失敗したら、ふたたびプロに尋ねる〉このある意味、とても泥臭いサイクルをこなした末に、蓄積された資産運用の鉄則。それを１冊に詰め込んだのがこの『投資初心者の僕がプロたちから学んだ、正しいお金の増やし方』となる。

国山ハセンは本の発売に際して「この数年新NISAを始め、投資はだんだんと怖いものではなくお金を増やす手段であると理解が深まってきた感覚があります。インフレ時代、国際情勢も不安定の今こそ投資も大事なスキルになってきました。私自身もプロ達から「正しいお金の増やし方」を学びコツコツ投資に励んだ事で貯金が殆どない状態から、資産運用を自分で出来るまでに至りました。どちらかもいうと逆張り思考で失敗もありますが、その学びのおかげで世の中を多角的に見られます。投資はとても楽しいものだなと日々実感していますので、ぜひこれから投資を始める方、プロ達の考えを知りたい方に読んでもらえたら嬉しいです。皆さんのポートフォリオに幸あれ！」とコメントした。

■本書で名前が挙がる教えを受けた方々（一部）田中渓氏 元ゴールドマン・サックス証券節約オタクふゆこ氏 節約・投資系YouTuber中島聡氏 元マイクロソフトの伝説的エンジニア。起業家。投資家藤野英人氏 レオス・キャピタルワークス代表取締役社長沖有人氏 スタイルアクト代表取締役牧野知弘氏 オラガ総研代表取締役篠田尚子氏 ファンドアナリスト菊原節子氏 ポイ活マスター奥野一成氏 農林中金バリューインベストメンツ最高投資責任者（CIO）

■目次はじめに＜PART1＞お金を増やすChapter① 投資信託編・単純ゆえに強力な投資信託・ベストな投資信託は？・投資信託のマインドセット

Chapter② 個別株投資編・投資の醍醐味はやっぱり個別株・銘柄選びの作法・数字に惑わされない情報収集術・買い時・売り時のサイン・個別株投資のマインドセット

Chapter③ 不動産投資編・不動産投資の利益はケタ違い・物件選びの鉄則・得する不動産購入テクニック・売買の最適なタイミングは？

＜PART2＞お金を守る・NISAの利点を最大化する方法・分散投資こそが最強の自己防衛・長期投資のための備え

＜PART3＞お金を貯める・節約なくしてリターンなし・ポイ活の醍醐味・自己投資の計り知れない見返りおわりに

■著者プロフィール国山ハセン（くにやま・はせん）1991年生まれ、東京都出身。中央大学商学部卒業。2013年、TBSテレビに入社。数々の番組でメインMCなどを務め、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターも務める。2022年末をもってTBSテレビを退社し、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画。さまざまな動画コンテンツの企画・制作に携わり、なかでもMCを務める『MONEY SKILL SET（マネースキルセット）』『MONEY SKILL SET EXTRA（マネースキルセット・エクストラ）』は資産運用の学びの番組として大きな人気を博している。2025年、アメリカでFOX UNION Inc.を立ち上げ、日本発のグローバルメディア「UnKnown」を合わせてローンチ。著書に『アタマがよくなる「対話力」』（朝日新聞出版）がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）