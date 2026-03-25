全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、茨城県・ひたちなか市のラーメン店『手打らーめん大進』です。

【茨城県】スタミナラーメン

【茨城県】スタミナラーメン

昭和50年代に誕生したという茨城のご当地ラーメン。冷水でしめたモチモチの太麺に、熱々の甘辛醤油餡がのる「冷やし」が人気。餡には素揚げした肉やカボチャなど、店それぞれに楽しい。

肉チャージ率抜群！甘辛スタミナ餡に手打ち麺がピタピタ

とろみのついた熱々の甘辛醤油餡が溢れんばかり。その中には特製粉をまぶして揚げた豚モモ薄切り肉がたっぷりだ。餡の下には、うどんかと思う太さの手打ち自家製麺がいるのだが、これがもちもちつるりと餡とよく絡んでとっても旨い。

焼肉冷し870円

『手打らーめん大進』焼肉冷し 870円

あ、申し遅れましたが人気のスタミナラーメン「焼肉冷し」です。こってりし過ぎず肉チャージ率も抜群だ。熱々のスープの上に餡がのった「焼肉カレー」もまたよし。ザクザクねぎの食感もスパイシーさにも食欲がどんどん湧く。

『手打らーめん大進』

ひたちなか市『手打らーめん大進』

［店名］『手打らーめん大進』

［住所］茨城県ひたちなか市元町2-4

［電話］029-273-8263

［営業時間］11時半〜14時

［休日］月・火

［交通］JR常磐線勝田駅東口から徒歩3分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ねぎどっさり「焼肉カレー」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】モチモチ太麺にとろとろの甘辛餡がよく絡む！ 豚モモ肉たっぷり（6枚）