「え？？？？？」「ついにこの日が来たのか」J１クラブの“ロゴ”変更にファン騒然＆期待の声「びっくりした」「寂しいけどワクワクする」

「え？？？？？」「ついにこの日が来たのか」J１クラブの“ロゴ”変更にファン騒然＆期待の声「びっくりした」「寂しいけどワクワクする」