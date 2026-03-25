「え？？？？？」「ついにこの日が来たのか」J１クラブの“ロゴ”変更にファン騒然＆期待の声「びっくりした」「寂しいけどワクワクする」
J１の水戸ホーリーホックが３月24日、「クラブロゴ刷新プロジェクト」の始動を発表し、ファン・サポーターの間で大きな反響を呼んでいる。
クラブはリリースで、30年以上かけて育んできた「水戸らしさ」を次世代へつなぐため、クラブの“顔”であるロゴを刷新すると説明。2024年の創設30周年を契機にプロジェクトが立ち上がり、「ロゴとは何か」「水戸らしさの表現」「時代との適合性」など、多角的な議論を重ねてきたという。
当初はファン投票の実施も検討されていたが、「クラブロゴの変更」という大きな決断であることから慎重に検討が進められ、最終候補３案に絞るまでに２年以上を要した。今後は３月27日から４月１日にかけてWEB投票を実施し、４月上旬に新ロゴが決定。2026-27シーズンからの使用が予定されている。
現在のロゴは2000年のJ２初年度から使用されてきたもの。クラブは「J１参入元年となる新たな原風景の幕開けとともに、水戸の在り方を示すロゴを描いていきたい」としている。
この発表にSNS上では、「え？？？？？」「ついにこの日が来たのか」「楽しみ」といった驚きと期待の声が上がる一方、「寂しいけどワクワクする」「びっくりしたロゴの方か」「”かっこいい”エンブレムはいつまでも変えないで」といった反応が見られた。
エンブレムではなくロゴの変更に安堵の声も。特にエンブレムの継続を望む声は多く、クラブの象徴を巡る関心の高さがうかがえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブはリリースで、30年以上かけて育んできた「水戸らしさ」を次世代へつなぐため、クラブの“顔”であるロゴを刷新すると説明。2024年の創設30周年を契機にプロジェクトが立ち上がり、「ロゴとは何か」「水戸らしさの表現」「時代との適合性」など、多角的な議論を重ねてきたという。
現在のロゴは2000年のJ２初年度から使用されてきたもの。クラブは「J１参入元年となる新たな原風景の幕開けとともに、水戸の在り方を示すロゴを描いていきたい」としている。
この発表にSNS上では、「え？？？？？」「ついにこの日が来たのか」「楽しみ」といった驚きと期待の声が上がる一方、「寂しいけどワクワクする」「びっくりしたロゴの方か」「”かっこいい”エンブレムはいつまでも変えないで」といった反応が見られた。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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