春野菜の驚くべき効果効能

あたたかな日差しとともに、スーパーの店先にも鮮やかな「春野菜」が並び始めます。春野菜には、この時期ならではの食感や味が楽しめるほか、さまざまな栄養を摂ることができます。また、「春の皿には苦味を盛れ」という言葉があるくらい、春野菜特有の「苦味」や「香り」が楽しめます。

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1. 菜の花

春の訪れを感じさせる菜の花は、実は栄養の宝庫。ビタミンCを豊富に含み、ほうれん草の3倍以上も含んでいます。ビタミンCには、抗酸化作用が含まれているため、季節の変わり目の体調管理にぴったりの味方です。

2. たけのこ

食物繊維、カリウムを含みます。食物繊維は、お通じを整えるのに役立つ成分です。また、コレステロールなどの脂質・糖質・塩分などの吸収を妨げ、体外へ排出する働きがあります。たけのこは、わかめと煮るとビタミンやミネラルが補えますよ。たけのこのえぐみのもとシュウ酸は結石を作る要素の一つなので、十分にアク抜きをしましょう。

3. 春キャベツ

春キャベツは、通常のキャベツより葉が柔らかく甘みの強いのが特徴です。サラダや浅漬けなどに向いています。キャベツにはビタミンK・ビタミンCといった栄養素のほか、特徴的な成分としてビタミンUが含まれており、胃を整えることが期待できます。環境の変化が多い春、ちょっと疲れを感じやすい胃腸を優しく守ってくれます。

4. アスパラガス

ビタミンE・ビタミンK・葉酸などさまざまな栄養素のほか、名前の由来にもなっているアスパラギン酸という栄養素が含まれています。この成分はエネルギーを作る手助けをします。疲労回復を促す働きに関する研究報告があり、効果が期待されています。