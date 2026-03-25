春野菜の驚くべき効果効能
あたたかな日差しとともに、スーパーの店先にも鮮やかな「春野菜」が並び始めます。春野菜には、この時期ならではの食感や味が楽しめるほか、さまざまな栄養を摂ることができます。また、「春の皿には苦味を盛れ」という言葉があるくらい、春野菜特有の「苦味」や「香り」が楽しめます。
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1. 菜の花
春の訪れを感じさせる菜の花は、実は栄養の宝庫。ビタミンCを豊富に含み、ほうれん草の3倍以上も含んでいます。ビタミンCには、抗酸化作用が含まれているため、季節の変わり目の体調管理にぴったりの味方です。
2. たけのこ
食物繊維、カリウムを含みます。食物繊維は、お通じを整えるのに役立つ成分です。また、コレステロールなどの脂質・糖質・塩分などの吸収を妨げ、体外へ排出する働きがあります。たけのこは、わかめと煮るとビタミンやミネラルが補えますよ。たけのこのえぐみのもとシュウ酸は結石を作る要素の一つなので、十分にアク抜きをしましょう。
3. 春キャベツ
春キャベツは、通常のキャベツより葉が柔らかく甘みの強いのが特徴です。サラダや浅漬けなどに向いています。キャベツにはビタミンK・ビタミンCといった栄養素のほか、特徴的な成分としてビタミンUが含まれており、胃を整えることが期待できます。環境の変化が多い春、ちょっと疲れを感じやすい胃腸を優しく守ってくれます。
4. アスパラガス
ビタミンE・ビタミンK・葉酸などさまざまな栄養素のほか、名前の由来にもなっているアスパラギン酸という栄養素が含まれています。この成分はエネルギーを作る手助けをします。疲労回復を促す働きに関する研究報告があり、効果が期待されています。
5. 新玉ねぎ
収穫後すぐに出荷される新玉ねぎは、柔らかく辛みが少ないのが魅力です。辛み成分の硫化アリル（アリシン）は、糖質をエネルギーに変える際に必要なビタミンB1の吸収をサポートします。熱に弱いため、生食が最も効率的です。新玉ねぎならそのままでも食べやすいので、ぜひサラダなどにして食べてみてください。
6. さやえんどう
彩り鮮やかなさやえんどうは、体内でビタミンAに変わるβカロテンが豊富です。ビタミンAは皮膚や粘膜の健康を保つ働きがあります。また、豆類ならではのたんぱく質もしっかり含まれており、栄養バランスを整えるのに優秀な野菜です。
7．せり
春の七草の1つとしても知られるせりは、独特の香りが特徴です。また、ビタミンK、葉酸が豊富に含まれています。七草がゆのほかにもお浸しや汁物にすることで、その爽やかな香りを楽しめます。
8．ふきのとう
雪解けとともに顔を出すふきのとうは、春の訪れを告げる代表的な山菜で独特な苦みが特徴です。アクの強い食材ですので、アク抜きををしっかりすることで、食べやすくなります。ふきのとうは、鉄・マグネシウム・亜鉛などミネラル類や、ビタミンA（β-カロテン）・ビタミンK・ビタミンE・葉酸などビタミン類もさまざま含まれています。
春の野菜を食卓にとり入れることで、季節の変わり目に野菜をおいしく食べる機会になります。今回紹介した野菜以外にも、春が旬の野菜がたくさんあるので、スーパーなどで探してみてください。ぜひ、食卓にひと皿、春の香りを添えてみませんか？
【参考・参照】
厚生労働省 日本食品標準成分表（八訂）増補2023年
「あすけんダイエット - 栄養士が無料であなたのダイエットをサポート（www.asken.jp)」
[文:あすけん 管理栄養士 公開日：2026.03.24]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
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