満足度が高かった「2026年冬ドラマ」ランキング！ 2位『再会〜Silent Truth〜』、では1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
各テレビ局では、さまざまなジャンルの冬ドラマを放送。話題作も多く、心に残っているドラマがあるのではないでしょうか？
それでは、「満足度が高かった2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）でした。横関大さんの小説『再会』（講談社）が原作のドラマで、竹内涼真さんが主人公の刑事・飛奈淳一を担当。ヒロインの岩本万季子を井上真央さん、2人の幼なじみとなる圭介を瀬戸康史さん、直人を渡辺大知さんがそれぞれ演じました。
過去と現在の事件が複雑に関連したストーリーで、最終回では「真犯人」が判明することに。江口のりこさんが怪演技を見せた刑事の南良理香子も人気となり、視聴者から高い評価を得ています。
回答者からは、「単なるミステリではなく人間模様を丁寧に描いているのがよかった」（50代女性／神奈川県）、「ハラハラドキドキの展開で毎回楽しみだった」（30代女性／大阪府）、「安定の俳優陣だからか見ていて引き込まれる」（40代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位には『リブート』（TBS系）が選ばれました。日曜劇場枠で放送されているドラマで、鈴木亮平さんが一人二役を演じ話題を集める作品です。
鈴木さんが演じるのは、妻殺しの犯人に仕立て上げられた早瀬陸と、悪徳刑事の儀堂歩。早瀬が自身の潔白を証明するために、儀堂の顔に変わる“リブート（再起動）”を行い、犯人探しをする姿が描かれました。
謎の公認会計士・幸後一香を戸田恵梨香さん、NPO法人の職員にして裏組織で実行役も務める冬橋航をKing & Prince・永瀬廉さんが担当。最終回まで結末が分からない複雑なストーリーとなり、視聴者を熱狂させています。
回答者からは、「ストーリーの展開がテンポよく、毎回続きが気になる構成になっていてとても満足度が高い作品」（20代女性／大阪府）、「考察系だったから、考えながら見るのがおもしろいから」（30代女性／北海道）、「毎話驚かされる予想もしない展開で、家族愛もテーマになっているのですごく感動もする」（30代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
各テレビ局では、さまざまなジャンルの冬ドラマを放送。話題作も多く、心に残っているドラマがあるのではないでしょうか？
それでは、「満足度が高かった2026年冬ドラマ」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）／46票
2位に選ばれたのは、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）でした。横関大さんの小説『再会』（講談社）が原作のドラマで、竹内涼真さんが主人公の刑事・飛奈淳一を担当。ヒロインの岩本万季子を井上真央さん、2人の幼なじみとなる圭介を瀬戸康史さん、直人を渡辺大知さんがそれぞれ演じました。
回答者からは、「単なるミステリではなく人間模様を丁寧に描いているのがよかった」（50代女性／神奈川県）、「ハラハラドキドキの展開で毎回楽しみだった」（30代女性／大阪府）、「安定の俳優陣だからか見ていて引き込まれる」（40代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位：『リブート』（TBS系）／80票
1位には『リブート』（TBS系）が選ばれました。日曜劇場枠で放送されているドラマで、鈴木亮平さんが一人二役を演じ話題を集める作品です。
鈴木さんが演じるのは、妻殺しの犯人に仕立て上げられた早瀬陸と、悪徳刑事の儀堂歩。早瀬が自身の潔白を証明するために、儀堂の顔に変わる“リブート（再起動）”を行い、犯人探しをする姿が描かれました。
謎の公認会計士・幸後一香を戸田恵梨香さん、NPO法人の職員にして裏組織で実行役も務める冬橋航をKing & Prince・永瀬廉さんが担当。最終回まで結末が分からない複雑なストーリーとなり、視聴者を熱狂させています。
回答者からは、「ストーリーの展開がテンポよく、毎回続きが気になる構成になっていてとても満足度が高い作品」（20代女性／大阪府）、「考察系だったから、考えながら見るのがおもしろいから」（30代女性／北海道）、「毎話驚かされる予想もしない展開で、家族愛もテーマになっているのですごく感動もする」（30代女性／山口県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)