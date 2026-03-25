「地元の食材が充実」グルメが魅力的な“奈良県の道の駅”ランキング1位に称賛の声！【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「奈良県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「地元の苺『古都華』を使ったパフェなど、写真映えする美味しいスイーツが充実しているから」（30代回答しない／長崎県）
「テレビの特集でメロンソフトがすごく美味しそうだったから」（30代女性／岐阜県）
「イチゴパフェが大きい、ひとりならいちごサンデーで満足」（50代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「奈良市にある道の駅であることと、ユニークな名前に惹かれました」（40代男性／長野県）
「規模が大きくてとても新鮮な地元の食材が充実していて、レストランやフードコートがあるのでゆっくりと食事が楽しめる場所だと思います」（30代女性／宮城県）
「大きな道の駅でいろいろなグルメを楽しめそうだからです」（50代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：レスティ 唐古・鍵（田原本町）／26票唐古・鍵遺跡に隣接する「レスティ 唐古・鍵」が2位。地元の食材を生かしたメニューが豊富で、特に名物の黄金のメロン（バンビーナ）を使ったスイーツやジェラートが大人気です。また、焼きたてパンが楽しめるベーカリーなど、洗練された雰囲気の中で歴史を感じながら美食を堪能できるのが魅力です。
「地元の苺『古都華』を使ったパフェなど、写真映えする美味しいスイーツが充実しているから」（30代回答しない／長崎県）
「テレビの特集でメロンソフトがすごく美味しそうだったから」（30代女性／岐阜県）
「イチゴパフェが大きい、ひとりならいちごサンデーで満足」（50代女性／静岡県）
1位：針T・R・S（奈良市）／30票名阪国道沿いの要所に位置する「針T・R・S（テラス）」が首位。広大な敷地に多彩な飲食店が軒を連ね、ガッツリ系の定食から軽食、奈良ならではのご当地グルメまで選び放題。ライダーや長距離ドライバーからも愛される「食のオアシス」として圧倒的な存在感を放っており、立ち寄るたびに新しい味に出会える楽しさがあります。
▼回答者コメント
「奈良市にある道の駅であることと、ユニークな名前に惹かれました」（40代男性／長野県）
「規模が大きくてとても新鮮な地元の食材が充実していて、レストランやフードコートがあるのでゆっくりと食事が楽しめる場所だと思います」（30代女性／宮城県）
「大きな道の駅でいろいろなグルメを楽しめそうだからです」（50代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)