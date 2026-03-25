【スシロー】本鮪中とろが110円〜　デカえび・“煎り酒”使った新作寿司も続々

スシローは3月25日から、「本鮪中とろ（110円〜）」や「デカえび（120円〜）」「大切りいか（120円〜）」などを販売している。

販売期間は4月5日まで（※一部商品は異なる）を予定しているが、いずれも予定数量に達し次第終了となる。価格は店舗によって異なり、各店舗の販売状況や価格は販売開始後、公式アプリやホームページで確認できる。

大切りいか、デカえび

■販売ラインアップ（すべて税込）

・本鮪中とろ（1貫110円〜）

・デカえび（2貫120円〜）

・大切りいか（2貫120円〜）

・大切りうなぎ（1貫150円〜）

・銀だら焦がし醤油（1貫140円〜）

・煎り酒漬け赤えび（1貫180円〜）

・かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻（360円〜）

・煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦（2貫180円〜）

【画像9点はこちら】大切りうなぎ、煎り酒漬け赤えび、かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻 など

今回のフェアでは、1貫110円から楽しめる「本鮪中とろ」を目玉に、定番ネタの“えび”や“いか”を大ぶりサイズで提供するお得な商品を展開。さらに、日本の伝統調味料「煎り酒」で漬けにした、ひと手間を加えた寿司も新たに登場する。

■各商品の特徴

◆本鮪中とろ

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）

中とろならではの美しいグラデーションと、とろける脂の旨みが特徴。香り、旨み、脂のバランスを一度に楽しめる。販売予定総数は503万食。

本鮪中とろ（1貫110円〜）

◆デカえび

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）

食べ応えのあるサイズ感が魅力。販売予定総数は276万食。

◆大切りいか

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）

いかの旨みと食感をしっかり味わえる大切り仕様。販売予定総数は224万食。

◆大切りうなぎ

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）

ふっくらとした身を大きくカットし、満足感のある一貫に仕上げた。販売予定総数は125万食。

【画像はこちら】大切りうなぎ、銀だら焦がし醤油 など

◆銀だら焦がし醤油

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）

香ばしい焦がし醤油の風味が銀だらの旨みを引き立てる。販売予定総数は42万食。

◆煎り酒漬け赤えび

販売期間：2026年3月25日（水）〜4月5日（日）

ふり塩で旨みを引き出した天然赤えびを、日本酒・鰹節・梅干しの風味を合わせた伝統調味料「煎り酒」で漬け込んだ一品。ねっとりとした食感に、だしの旨みと梅の風味が重なる。販売予定総数は21万食。

◆かに本身と煎り酒漬け筋子の手巻

販売期間：2026年3月25日（水）〜5月31日（日）

かにの身と煎り酒で漬けた筋子を、有明海産の一番摘み海苔で巻いた手巻き寿司。販売予定総数は60万食。

◆煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦

販売期間：2026年3月25日（水）〜5月31日（日）

煎り酒で漬けた筋子の濃厚な旨みに、大根おろしと大葉のさっぱり感を合わせた一品。販売予定総数は98万食。