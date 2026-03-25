原日出子、ワインに合う手料理の数々が圧巻「お店のようなクオリティ」「1本すぐ空になりそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の原日出子が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。ワインに合う手料理を披露した。
【写真】66歳ベテラン女優「まるでお店」ワインに合う豪華お家ご飯
原は「娘とお家ご飯」とつづり、娘と食卓を囲んだことを報告。作り置きしていた「小松菜の胡麻ナムル」や「菜の花のお浸し」、「海老とホタルイカのディルガーリックバター炒め」、サンチュと大葉で巻いて味わう「生姜麹漬けの鳥もも肉」など、彩り豊かな手料理を披露した。
さらに、レーズンと胡桃のカンパーニュにのせた「春菊 新玉ねぎ ツナ クリームチーズのリエット」も紹介。「ワインに合う〜」と自家製の酒の肴を堪能する様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「盛り付けのセンス抜群」「まるでお店のようなクオリティ」「娘さんが羨ましい」「これはワイン1本すぐ空になりそう」「旬の食材を活かした素敵な献立」「全部豪華で美味しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「まるでお店」ワインに合う豪華お家ご飯
◆原日出子、娘と味わう豪華なお家ご飯公開
原は「娘とお家ご飯」とつづり、娘と食卓を囲んだことを報告。作り置きしていた「小松菜の胡麻ナムル」や「菜の花のお浸し」、「海老とホタルイカのディルガーリックバター炒め」、サンチュと大葉で巻いて味わう「生姜麹漬けの鳥もも肉」など、彩り豊かな手料理を披露した。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「盛り付けのセンス抜群」「まるでお店のようなクオリティ」「娘さんが羨ましい」「これはワイン1本すぐ空になりそう」「旬の食材を活かした素敵な献立」「全部豪華で美味しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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