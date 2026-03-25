“整形総額2000万超え”黒崎みさ、双子息子と「ワンオペディズニー」満喫3ショットに「将来が楽しみなイケメンくん」「尊敬しかない」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】インフルエンサーの黒崎みさが3月23日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの双子の息子との親子ショットを披露し、話題となっている。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ「将来が楽しみなイケメンくん」双子息子顔出しのディズニーショット
黒崎は「ワンオペディズニー」「暖かくなってきてディズニーの季節〜賑やかで、体力も消耗できて 子供達も楽しめるディズニーありがたい」とつづり、双子の息子たちと東京ディズニーランドを訪れたことを報告。双子の顔出しショットを含む複数枚の写真で、親子で楽しむ様子を披露した。
今回は初めて1人で双子を連れて訪れたことを明かした黒崎。「まだまだ1人だとココダブル必須だけどディズニーのワンオペは余裕になってきた」と、2人乗りベビーカーを駆使しながらも手慣れた様子を披露し「今度はシーに行きたいな」と今後の希望もつづっている。
この日の投稿にファンからは「ディズニーをワンオペなんて尊敬しかない」「笑顔が天使」「双子ちゃん、将来が楽しみなイケメンくん」「ベビーカーに乗ってる姿も可愛すぎる」「大変なはずなのに余裕があるのがすごい」「本当に楽しそう」と反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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◆黒崎みさ、双子顔出しワンオペディズニーショット公開
黒崎は「ワンオペディズニー」「暖かくなってきてディズニーの季節〜賑やかで、体力も消耗できて 子供達も楽しめるディズニーありがたい」とつづり、双子の息子たちと東京ディズニーランドを訪れたことを報告。双子の顔出しショットを含む複数枚の写真で、親子で楽しむ様子を披露した。
◆黒崎みさの投稿に反響
この日の投稿にファンからは「ディズニーをワンオペなんて尊敬しかない」「笑顔が天使」「双子ちゃん、将来が楽しみなイケメンくん」「ベビーカーに乗ってる姿も可愛すぎる」「大変なはずなのに余裕があるのがすごい」「本当に楽しそう」と反響が寄せられている。
黒崎は、2023年の1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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