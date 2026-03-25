「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「S.H.Figuarts 碇シンジ」が11月発売予定！ 4月3日より予約開始「レイ」や「アスカ」の「S.H.Figuarts」も11月再販決定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 碇シンジ」を11月に発売する。4月3日より予約を開始する予定で、価格は9,350円。
本製品は、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より、プラグスーツ姿の「碇シンジ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。
交換用表情パーツが4種付属した豊富なセット内容で、表情を交換することで様々なシーンを再現することができ、さらに別売りの「S.H.Figuarts 綾波レイ」「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」と一緒に飾りやすいクリアパープルのハニカム形状の専用台座が付属する。
また本製品の発売に合わせ、2025年11月と12月に発売された「S.H.Figuarts 綾波レイ」と「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」が11月に再販を予定している。4月3日より予約を開始する予定で、価格は各8,800円。
「S.H.Figuarts 碇シンジ」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
交換用手首パーツ左右各3種
交換用表情パーツ4種
交換用背部パックパーツ
専用台座一式
「碇シンジ」がプラグスーツの衣装で登場！「S.H.Figuarts エヴァンゲリオンシリーズ」準拠の可動構造を採用しつつ、「レイ」と「アスカ」よりも男性的なシルエットになるように造形。
発売済みの「レイ」「アスカ」（別売り）と一緒に飾ることで、「S.H.Figuarts エヴァンゲリオンシリーズ」の世界が広がる！
交換用表情パーツは4種付属し、「食いしばり顔」「叫び顔」等、エントリープラグ内のシーンを再現出来る表情等も付属。
「笑えばいいと思うよ」劇中のシーンを再現可能な表情パーツも付属。※本商品以外は別売りです。
別売りの「レイ」「アスカ」同様に、ハニカム形状のクリアパープルの専用台座も付属。
「S.H.Figuarts 綾波レイ」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
交換用手首パーツ左右各5種
交換用表情パーツ5種
専用台座一式
交換用バックパックパーツ
「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
交換用手首パーツ左右各5種
交換用表情パーツ5種
専用台座一式
支柱用延長パーツ
交換用バックパックパーツ
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 25, 2026
『#エヴァンゲリオン』シリーズより
「S.H.Figuarts 碇シンジ」の詳細公開！
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ハニカム形状台座で同シリーズの綾波レイ、式波・アスカ・ラングレー(別売り)と並べやすい！
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『#エヴァンゲリオン』シリーズより- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 25, 2026
「S.H.Figuarts 綾波レイ」が2026年11月再販決定！
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「S.H.Figuarts 碇シンジ」(別売り)登場に合わせて再販決定！ハニカム形状の専用台座で一緒に飾りやすい！
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『#エヴァンゲリオン』シリーズより- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 25, 2026
「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」が2026年11月再販決定！
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「S.H.Figuarts 碇シンジ」(別売り)登場に合わせて再販決定！ロール可動で柔らかな座り方も自然にできる！
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(C)カラー
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