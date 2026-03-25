【S.H.Figuarts 碇シンジ】 予約開始：4月3日 11月 発売予定 価格：9,350円 【S.H.Figuarts 綾波レイ】 【S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー】 予約開始：4月3日 11月 再販予定 価格：各8,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 碇シンジ」を11月に発売する。4月3日より予約を開始する予定で、価格は9,350円。

本製品は、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より、プラグスーツ姿の「碇シンジ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

交換用表情パーツが4種付属した豊富なセット内容で、表情を交換することで様々なシーンを再現することができ、さらに別売りの「S.H.Figuarts 綾波レイ」「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」と一緒に飾りやすいクリアパープルのハニカム形状の専用台座が付属する。

また本製品の発売に合わせ、2025年11月と12月に発売された「S.H.Figuarts 綾波レイ」と「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」が11月に再販を予定している。4月3日より予約を開始する予定で、価格は各8,800円。

「S.H.Figuarts 碇シンジ」

サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体交換用手首パーツ左右各3種交換用表情パーツ4種交換用背部パックパーツ専用台座一式

「碇シンジ」がプラグスーツの衣装で登場！「S.H.Figuarts エヴァンゲリオンシリーズ」準拠の可動構造を採用しつつ、「レイ」と「アスカ」よりも男性的なシルエットになるように造形。

発売済みの「レイ」「アスカ」（別売り）と一緒に飾ることで、「S.H.Figuarts エヴァンゲリオンシリーズ」の世界が広がる！

交換用表情パーツは4種付属し、「食いしばり顔」「叫び顔」等、エントリープラグ内のシーンを再現出来る表情等も付属。

「笑えばいいと思うよ」劇中のシーンを再現可能な表情パーツも付属。※本商品以外は別売りです。

別売りの「レイ」「アスカ」同様に、ハニカム形状のクリアパープルの専用台座も付属。

「S.H.Figuarts 綾波レイ」

「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」

サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体交換用手首パーツ左右各5種交換用表情パーツ5種専用台座一式交換用バックパックパーツサイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体交換用手首パーツ左右各5種交換用表情パーツ5種専用台座一式支柱用延長パーツ交換用バックパックパーツ

(C)カラー

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