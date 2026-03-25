作家・綿矢りささんのデビュー25周年を飾る最新作『グレタ・ニンプ』が話題を呼んでいる。1月末に発売されるや、予想を超えていくぶっ飛んだ展開と、それを文字デザインで大胆に表現した"フォント芸"でSNSで大反響となり、たちまち重版が決まった。普段あまり本を読まない人まで広がるその驚嘆と共感の輪の理由とは――。すべてが破格の本作品の魅力を探った。

◆書店員・坂上麻季さん

紀伊國屋書店京橋店にて書店員歴13年。担当は、実用・芸術・ガイド・御書印。文芸好き。2児の母。

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毒づく由依のセリフは妊婦みんなの心の叫び。辛すぎた妊娠・出産をコメディとして昇華してくれた！

めちゃめちゃ面白かったです！！！ 由依はどこまで突っ走るのかと思ったけど、止まらなかったですねぇー。原因はホルモンなのか不妊治療の中で蓄積したストレスなのか謎すぎるけど、あんなふうになれたらたしかに最強！

私も、500時間以上ず〜っと吐きそうとか、歩くと何の前触れもなく右脚が胴体からちぎれ落ちそうになるとか（股関節のゆるみ？）、こんなことを私はこの体ひとつで耐えないといけないのかよ！と信じられない気持ちになることが何度も何度もありました。

そこに時たまひらっと幸せな気持ちになれることが舞い込めば、全力で掴みにいくし、そりゃ変なテンションにもなるよね！ 妊娠って人生の何もかもが変わるできごとなんだから、だんだん由依のキャラ変だって当たり前な気がしてくる。妊娠という役割を社会に背負わされて毒づく由依のセリフは、妊婦みんなの心の叫びでしょう。

そして、豹変した由依におずおずとついていく俊貴も褒めてあげたい。彼の深い考察は宝です。思いやれなかったことをあとからでも気付けるのって、夫婦がうまくいくためにはすごく大事！ 心の中ではいろいろ愚痴りつつも、ものすごい共感力を発揮して、自分でどんどん理解を深めていくのが素晴らしいなと思いました。

漏れまくっている夫としての本音はもちろんわかるけど、やっぱり自分の体を犠牲にしている妻のしんどさを前にすれば口にできない…、そのくらいの謙虚さは欲しいですね！ ちょっと途中心配になりましたが、最後に「惚れ直した」と叫んだ俊貴に、こちらこそ惚れ惚れしました。

妊娠・出産には誰でも各々の壮絶秘話があるもので、呉田夫妻は強烈ですが、やっぱりそれでもあるあるなんです。辛すぎた妊娠・出産を私の分までコメディとして昇華してくれたかのようで、清々しかったです！