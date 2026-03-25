佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「雨の予想」

25日（水）は、通勤通学の時間帯の本降りの雨のあとも、降ったりやんだりが続きます。時折、雨脚が強まることもあり、傘が手放せない一日になりそうです。午後8時ごろにはまとまった雨雲は離れますが、所々に薄い雨雲が残り、すっきりしない天気が続くでしょう。



「気温はどうなのか？」

朝からほとんど気温が上がりません。最高気温は福岡市で14℃、北九州市で13℃など、前日より大幅に低い所が多いでしょう。



「なのか間予報」

26日（木）は天気が回復し、日差しが戻るでしょう。金曜日には再び雲が広がり、にわか雨の可能性があります。来週は雨が降る日が多くなりそうですので、桜の満開はまだ先の所がほとんどですが、今週末のうちにお花見を楽しむのも良いかもしれません。



「3か月予報」

24日、気象庁は向こう3か月の予想を発表しました。平均気温は4月～6月のいずれも平年より高い予想で、今年は早めに夏がやってくるような体感となりそうです。一方、雨の量はおおむね平年並みで、4月は平年より多い可能性があります。少雨傾向は解消されましたが、地域によっては水不足は続く可能性があります。引き続き水の管理に注意が必要です。