開幕が目前に迫るプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。2003年と2005年の阪神のリーグ優勝に貢献した片岡篤史氏（56）は、引退後に一軍ヘッドコーチを務めた中日に注目すべきと予想する。

【表】片岡篤史氏の2026年セ・リーグ順位予想

【片岡氏の順位予想】

1位＝阪神、2位＝中日、3位＝広島、4位＝巨人、5位＝DeNA、6位＝ヤクルト

セの優勝は阪神と見ています。あとは最下位予想のヤクルトを除いてどこも決め手を欠きますが、DeNA、巨人、広島は主力が抜けたりケガで離脱するなどして、不安が解消されていない。

そうしたなかで面白い存在になりそうなのが中日です。昨季は独走でリーグ優勝した阪神が唯一負け越した相手でもある。

今季はドミニカ出身でメジャー通算164本塁打のミゲル・サノー（32）が入団して攻撃陣に厚みができた。投手陣ではドラフト1位の中西聖輝（22）、同2位の桜井頼之介（22）らルーキーが戦力として期待されます。

本拠地バンテリンドームに「ホームランウイング」が誕生して外野フェンスまでが近くなり、確実に得点力が上がることが予想されます。本拠地ではこれまで1〜2点勝負だった野球が、4〜5点勝負に変わる可能性がある。

中日の得点力が上がれば、セのペナント争いで面白い存在になるのでは。近年は勝てていない以上、Aクラスの3位あたりが順当ですが、他チームに好材料がない。

巨人は岡本の抜けた4番をキャベッジ（28）とダルベックあたりに任せたいところだが、まだ目を覚ましていない。投手陣は山崎伊織（27）、井上温大（24）、戸郷翔征（25）が働いたとしても、まだコマ不足。

投打ともに有望な若手が伸びている広島も上位を狙えますが、期待度では中日が上回る。ただ、新戦力の活躍によっては大きく入れ替わる可能性があります。

一方、阪神は昨季と同様に近本光司（31）で始まる1番から大山悠輔（31）の5番まで打線が固定されているうえ、佐藤輝明（27）、森下翔太（25）、坂本誠志郎（32）がWBCで経験を積んだ。メジャーリーガーと寝食を共にして学ぶことはたくさんある。あの舞台を経験できたことは、シーズンを通してプラスに働くでしょう。

パはソフトバンクと日本ハムの一騎打ちになる。昨季ソフトバンクで14勝を挙げた有原航平（33）が日本ハムに移籍した影響がどう出るかですが、伸びしろのある若い選手が多い日本ハムが1位、ソフトバンクが2位と予想します。

※週刊ポスト2026年4月3日号