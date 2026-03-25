ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指した侍ジャパンはベスト8敗退と悔しい結果に終わった。それでも、侍戦士たちの活躍は、3月27日に開幕する日本のプロ野球への期待に繋がる素晴らしいものだった。

【写真】佐藤輝明、周東佑京、牧秀悟…ほか、WBCに出場した侍戦士たち

WBC侍戦士たちのなかでも、国内組でメジャーのスカウトの注目を一身に集めたのが種市篤暉（ロッテ）。侍ジャパンではセットアッパーを務めたが、ロッテでは先発を担う。

ロッテOBでメジャー中継解説者の前田幸長氏が太鼓判を押す。

「高めのストレートに力があり、フォークのキレがいい。高低を使った投球は野茂英雄氏、佐々木主浩氏、上原浩治氏のようにメジャーで成功する素質を感じます。佐々木朗希がドジャースに移籍してコマ不足のロッテが簡単に出すとは考えづらいが、メジャー関係者に大きくアピールできた」

侍の守護神・大勢（巨人）もポスティングでメジャー挑戦を公言している一人だが、一次ラウンドの豪州戦で2本の本塁打を浴びた。『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑』の編著者で、スポーツジャーナリストの友成那智氏が解説する。

「日本の独立リーグレベルの選手に本塁打を打たれた。巨人では後ろにマルティネスがいるが、シーズンに影響しかねない不安が残る」

野手ではWBC13打数無安打に終わった近藤健介（ソフトバンク）が、不調の尾を引きかねない。ジャーナリストの広尾晃氏が解説する。

「前大会でも、前年に最年少三冠王に輝いた村上宗隆が極度の不調に陥った。準決勝以降で復調したものの、シーズンが始まっても低空飛行が続いた前例があるだけに、近藤にも懸念が燻る」

昨季セ・リーグの打点王・本塁打王の二冠に輝いたサトテルこと佐藤輝明（阪神）は、ポスティングによるメジャー挑戦の意向を持つが、一次ラウンドではベンチを温めた。ベネズエラ戦で放った同点タイムリー以上のアピールをシーズン通して行ないたいところだ。

「大谷翔平と鈴木誠也の活躍により、日本人野手の相場がピークに達している。移籍のチャンスだが、メジャーでは打撃以上に守備力が求められる。1年でどこまでフィールディングを高められるかがポイント」（友成氏）

世界を舞台に大暴れした侍たちは、シーズンで挽回して「逆襲の1年」とできるだろうか。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年4月3日号