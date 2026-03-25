トム・ブラウン布川、英会話2年間通い覚えた「ひと言」
お笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が25日、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。習い事について話した。
【写真】ギャップ大！ さわやか“短髪”時代のトム・ブラウン布川 ※写真一番左
何か習い事をしたことがあるかと聞かれ、布川は「ぼくは英会話。2年間行って『ハングリー』しか覚えられなかったです」と明かした。一方みちおは「ぼくはあの…通信教育で習ったいとこから、中国拳法を習ってました」と答えた。
2人はきょう午後7時から放送される『有吉の壁』2時間生放送スペシャルに出演。「史上最大のおもしろ遊園地！豪華ゲストも続々参戦」と題した2時間の生放送特番。VTRや編集を一切行わず、芸人たちが“ありのまま”で笑いに挑む形式で展開される。昨年の生放送から1年を経て、今回は番組10周年イヤーの総決算としてスケールアップ。何が起こるか分からない生放送の中で、結婚発表というサプライズの行方にも注目が集まる。
また、『有吉の壁』2時間生放送スペシャルの番組内で、出演者の中から結婚発表があることも明かした。
【写真】ギャップ大！ さわやか“短髪”時代のトム・ブラウン布川 ※写真一番左
何か習い事をしたことがあるかと聞かれ、布川は「ぼくは英会話。2年間行って『ハングリー』しか覚えられなかったです」と明かした。一方みちおは「ぼくはあの…通信教育で習ったいとこから、中国拳法を習ってました」と答えた。
2人はきょう午後7時から放送される『有吉の壁』2時間生放送スペシャルに出演。「史上最大のおもしろ遊園地！豪華ゲストも続々参戦」と題した2時間の生放送特番。VTRや編集を一切行わず、芸人たちが“ありのまま”で笑いに挑む形式で展開される。昨年の生放送から1年を経て、今回は番組10周年イヤーの総決算としてスケールアップ。何が起こるか分からない生放送の中で、結婚発表というサプライズの行方にも注目が集まる。
また、『有吉の壁』2時間生放送スペシャルの番組内で、出演者の中から結婚発表があることも明かした。