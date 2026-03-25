「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場。オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流は、五回途中４安打３失点で降板した。打撃では三回の第２打席で３試合連続安打となる右前打を放つなど、２打数１安打だった。

大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。８６球を投げ１１奪三振。ストライク４９球、ボール３７球だった。最速は１５９キロだった。

初回はネト、トラウトを連続空振り三振に仕留めるなど、三者凡退発進。自身の第１打席は見逃し三振に倒れた後に、二回のマウンドへ上がったが制球を乱した。

先頭のソレアに右翼右に運ばれる初安打を許すと、続くモンカダには変化球の制球に苦しみ四球を与え無死一、二塁のピンチを招いた。マウンド上で顔をしかめるような苦い表情を浮かべたが、その後は３者連続空振り三振で危機を脱した。

四回も先頭への四球後にソレア、カンデラリオを連続空振り三振。２桁１０Ｋとすると、続くアデルも９６マイルで空振り三振に仕留め、４イニングで１１奪三振とした。

五回のマウンドにも上がり、先頭のロー、ダーノーに連打を浴び、続くペラザの中前適時打で先制点を奪われた。なおも無死一、二塁の場面で降板した。

五回は先頭からの３連打で１点を失いなお無死一、二塁の場面で、ベンチからロバーツ監督が出て交代を告げた。２番手のケリーが内野安打と２四球でさらに２点を奪われた。

打席では初回の第１打席は内角の速球に手が出ず見逃し三振。三回の第２打席でチーム初安打となる右前打を放った。六回の第３打席で代打を送られ退いた。大谷は２２日から３試合連続安打。

大谷はＷＢＣでの侍ジャパンでは打者に専念。その間にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）やキャッチボールなどで投手として調整。１８日のアリゾナでのジャイアンツ戦でオープン戦に初登板し、五回途中で６１球を投げ、１安打無失点３四死球、４奪三振だった。この日は大会後２度目の先発登板で、今年初で公式戦開幕前の最後の二刀流での出場となった。