『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「発泡スチロールは回転板に挟まれると細かく砕かれ溢れちゃいますので、袋に入れてくれると嬉しいです」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんはそのままごみ集積場に出された発泡スチロールの画像を添えて、「発泡スチロールは回転板に挟まれると細かく砕かれ溢れちゃいますので、袋に入れてくれると嬉しいです。」と投稿。









あわせて、粉状になった発泡スチロールが付着したゴミ収集車の画像も紹介しています。









そして、「プラ資源がある地域は資源の日に、ない地域は燃えるごみ（不燃の地域あり）に出してください！」と、呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ『ごみトリビア』を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】