バラエティ番組「世界ふしぎ発見！」（TBS）の公式インスタグラムが23日までに更新されました。かつてのレギュラーとして復活特番に出演した、タレント野々村真さん（61）の近影が話題となっています。



【写真】いいとも青年隊のイメージが強かった野々村真さんがダンディーなイケオジに！

公式インスタグラムは、「番組40周年 1年ぶりのスペシャル放送が決定！」とコメントし、出演者の集合写真をアップ。写真は、野々村さんを含む2024年に放送終了した同番組のレギュラーメンバー、黒柳徹子さんや草野仁さん、石井亮次さんをはじめとする総勢10人が登場しました。黒のスーツ姿の野々村さんはグレーヘアです。



かつてのイメージから連想しにくいダンディーなルックスに、ネットユーザーはびっくり。SNSでは、「野々村さんが白髪になっていてびっくりしました！！」「イメージ変わるね」「歳相応〜地毛もいいね」「まさにイケオジですね」「真ちゃん年とったな」「右の方野々村真さん？」「ちょっと見ない内に」などのコメントがありました。



野々村さんは、1964年6月24日生まれ、東京都出身。1982年にバラエティ番組「森田一義アワー 笑っていいとも!」（フジテレビ）で初代・いいとも青年隊としてデビューしました。その後、「日立 世界・ふしぎ発見!」（TBS）、「アップ！」（メ〜テレ）、「おはよう朝日です」（ABCテレビ）、「バイキングMORE」（フジテレビ）など数々のバラエティ番組や情報番組にレギュラー出演し、2021年には、公式YouTubeチャンネル「オッサンず苦LOVE」も開設。現在も幅広い芸能活動をしています。（野々村さんの公式サイトより）