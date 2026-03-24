大暮維人『Smoke』日本語版刊行へ　仏先行のバンド・デシネ作品が登場

フランスで先行発売された大暮維人によるバンド・デシネ作品『Smoke』の日本語版（講談社）が2026年5月15日に発売される。

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本作は『エア・ギア』『化物語』（原作：西尾維新）『灰仭巫覡』などで知られる大暮維人にとって初の全編描き下ろしによるフルカラー漫画。「週刊少年マガジン」で連載中の『灰仭巫覡』を執筆しつつ制作してきたという意欲作。

AIと人間が共存し、”人間らしさ”が排斥された遥か未来の世界。男は、噂に聞く「タバコ」を追い求めて命がけの旅路を歩む。それは正に自由な生き様そのものでーー。

バンド・デシネとは、フランス語圏で出版された漫画を指す言葉。フルカラーや大判、ハードカバーが多く、その美しさからアートとして楽しめる側面もある。1月末にはフランスでの『Smoke』刊行に伴い、大暮維人自らフランスの書店を回ってのサイン会やトークショーが実施された。

フランス版の重厚な質感を受け継ぎつつ、さらにこだわりを詰め込んだ日本版『Smoke』。排他的でいてどこかノスタルジーの漂う世界観を、色味だけでなく装丁や紙の質感にまで落とし込むようにディティールを制作しているという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）