【きょうから】ゴンチャ新作は“香りを楽しむお茶” ストロベリー＆ローズ香る華やかティー登場
ゴンチャが、新シリーズ「TEACRAFT」を立ち上げ、第1弾商品「ストロベリー＆ローズ ダージリン」をきょう・25日から国内全店で期間限定販売する。フルーツや花と茶葉を組み合わせ、“こころ、ときめく、香りのお茶。”をテーマに新たなお茶体験を提案する。
【画像】フォームをのせて…ミルクティーに…好きが見つかる豊富なラインナップ
「TEACRAFT」は、季節に合わせた素材と上質な茶葉をブレンドし、香りを軸にしたお茶の魅力を打ち出すシリーズだ。ダージリンやセイロンティーなど茶葉本来の味わいを大切にしつつ、フルーツや花の香りを重ねることで、日常の中でお茶と向き合う新たな楽しみ方を提案する。
第1弾となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」は、ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかな紅茶に、いちごとローズの香りを重ねた一杯。春摘みのいちごを思わせる爽やかさと、ローズの上品な余韻が特徴で、ブーケのように華やかな香りが広がる。
ラインナップは、ストレートティー、ミルクティー、ミルクフォームをのせた「ミルフォティー」、アーモンドミルクティーの4種類。なかでも「ミルフォティー」は、ストレートティーに甘じょっぱいミルクフォームを合わせた一杯で、飲み進めるごとに味わいが変化するのが特徴だ。ミルクフォームのコクが紅茶の風味を引き立て、フルーツと花の香りをより際立たせる。
■商品概要 価格はすべて税込
『ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー』
ICED：S 380円 M 430円 L 520円
HOT ：S 380円 M 430円
『ストロベリー&ローズ ダージリンティー』
ICED：S 290円 M 340円 L 430円
HOT ：S 290円 M 340円
『ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー』
ICED：S 440円 M 490円 L 580円
HOT ：S 440円 M 490円
『ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー』
ICED：S 490円 M 540円 L 630円
HOT ：S 490円 M 540円
販売店舗:国内ゴンチャ全店
発売日:3月25日〜
カスタマイズ:『ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー』は2点まで、『ストロベリー&ローズ ダージリンティー』『ミルクティー/アーモンドミルクティー』は3点まで可能
【画像】フォームをのせて…ミルクティーに…好きが見つかる豊富なラインナップ
「TEACRAFT」は、季節に合わせた素材と上質な茶葉をブレンドし、香りを軸にしたお茶の魅力を打ち出すシリーズだ。ダージリンやセイロンティーなど茶葉本来の味わいを大切にしつつ、フルーツや花の香りを重ねることで、日常の中でお茶と向き合う新たな楽しみ方を提案する。
ラインナップは、ストレートティー、ミルクティー、ミルクフォームをのせた「ミルフォティー」、アーモンドミルクティーの4種類。なかでも「ミルフォティー」は、ストレートティーに甘じょっぱいミルクフォームを合わせた一杯で、飲み進めるごとに味わいが変化するのが特徴だ。ミルクフォームのコクが紅茶の風味を引き立て、フルーツと花の香りをより際立たせる。
■商品概要 価格はすべて税込
『ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー』
ICED：S 380円 M 430円 L 520円
HOT ：S 380円 M 430円
『ストロベリー&ローズ ダージリンティー』
ICED：S 290円 M 340円 L 430円
HOT ：S 290円 M 340円
『ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー』
ICED：S 440円 M 490円 L 580円
HOT ：S 440円 M 490円
『ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー』
ICED：S 490円 M 540円 L 630円
HOT ：S 490円 M 540円
販売店舗:国内ゴンチャ全店
発売日:3月25日〜
カスタマイズ:『ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー』は2点まで、『ストロベリー&ローズ ダージリンティー』『ミルクティー/アーモンドミルクティー』は3点まで可能