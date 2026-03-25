ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > OpenAI、核融合発電スタートアップのHelionから電力購入 - 2030年ま… OpenAI、核融合発電スタートアップのHelionから電力購入 - 2030年までに5GW確保へ OpenAI、核融合発電スタートアップのHelionから電力購入 - 2030年までに5GW確保へ 2026年3月25日 10時3分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ OpenAIが核融合スタートアップのHelion Energyからの電力購入に向けた交渉を進めている。2030年までに5GW相当、2035年までに50GWへの拡大を目指すという。AIデータセンターの電力問題が課題視される中で、電力確保に向けた本格的な動きとなる。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 核融合発電のHelionが4億2500万ドル調達、2028年予定のMicrosoft向け発電を準備 米Microsoft、OpenAI CEOも出資するHelionと世界初の核融合電力購入契約 工学的アプローチで核融合実現を目指す従来にはない発想を持つHelionとは？