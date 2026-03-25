橋本マナミ、ノースリーブワンピで大人の色気漂う「上品な美しさ」「変わらぬスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の橋本マナミが3月23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装姿を公開した。
【写真】41歳美人女優「大人の色気」ノースリワンピで変わらぬスタイル披露
橋本は「イベントや取材や番組でお世話になった衣装たち」と記し、3種類の衣装ショットを公開。ゴルフウェア姿と白いブラウスに花柄のロングスカート姿のほか、胸元にフリルがあしらわれたイエローのノースリーブワンピースを着用したショットを披露し、美しい素肌を見せている。
そして「最近バタバタしているのもあってなかなかSNSが更新できないっ というか、映える毎日じゃないから写真撮れない 仕事以外の日常やばい いつもキラキラしてる人たちほんとに尊敬だー」と日常をつづっている。
この投稿に、ファンからは「大人の色気」「上品な美しさ」「変わらぬスタイル」「肌綺麗」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
橋本は2019年に一般男性と結婚。2020年に第1子男児を出産し、2024年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳美人女優「大人の色気」ノースリワンピで変わらぬスタイル披露
◆橋本マナミ、ノースリ衣装ショット公開
橋本は「イベントや取材や番組でお世話になった衣装たち」と記し、3種類の衣装ショットを公開。ゴルフウェア姿と白いブラウスに花柄のロングスカート姿のほか、胸元にフリルがあしらわれたイエローのノースリーブワンピースを着用したショットを披露し、美しい素肌を見せている。
◆橋本マナミの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人の色気」「上品な美しさ」「変わらぬスタイル」「肌綺麗」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
橋本は2019年に一般男性と結婚。2020年に第1子男児を出産し、2024年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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