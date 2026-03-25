第1子出産発表の岡田結実、赤ちゃんとの2ショット初公開「お母さんの顔になってる」「お洋服も可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の岡田結実が3月24日、自身のInstagramを更新。初めて赤ちゃんとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の25歳娘「お母さんの顔になってる」赤ちゃんとの2ショット初公開
岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとの2ショット投稿」と2枚の写真を公開。 「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と近況を明かし、 写真には、赤ちゃんを優しく抱きかかえる岡田の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「幸せそうな笑顔に癒される」「素敵な2ショット」「お母さんの顔になってる」「お洋服も可愛い」「成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の25歳娘「お母さんの顔になってる」赤ちゃんとの2ショット初公開
◆岡田結実、赤ちゃんとの2ショット初公開
岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとの2ショット投稿」と2枚の写真を公開。 「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と近況を明かし、 写真には、赤ちゃんを優しく抱きかかえる岡田の姿が写っている。
◆岡田結実の赤ちゃんとのツーショットに反響
この投稿に、ファンからは「幸せそうな笑顔に癒される」「素敵な2ショット」「お母さんの顔になってる」「お洋服も可愛い」「成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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