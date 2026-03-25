今日から実践したい！脳を若々しく保つ方法とは？【脳の話】

脳の健康を維持する方法 健康でいたいと願い、努力することも手入れの１つ もっと記憶力をよくしたい、もっと感性を高めたい、死ぬまで生き生きとした状態を保ちたいなど、自分の脳に対する欲望には限りがなく、脳の健康に対する関心が高まっています。「こうすれば頭がよくなる」的な本も、本屋さんでたくさん見かけます。脳も１つの臓器ですから、その健康に気を配り、成長を願うのは当然です。とはいっても、脳のさまざまなメカニズムや働きかたのプロセスをすべてコントロールすることはできません。私たち人間は、意識的にできるものについては手入れを行ない、あとは脳の自然な生命力に任せることしかできないのです。脳の手入れとしておすすめなのが、よい本を読むこと、新しい出会いを求めること、小さなことであれ、つねに挑戦すること、などがあります。ただし、それらの手入れによって、自分の脳がどのような影響を受けるかは、無意識のプロセスですから、コントロールすることはできません。ただ、それらの知識や体験、意欲といったものが脳を活性化する作用があることは間違いないでしょう。そして、それらが記憶として蓄積され、長年にわたって再編集され、何年かあとに、思いもかけなかったような新しい発見やひらめきにつながる可能性も十分にあります。脳の手入れは、いくつになってもはじめられます。「若々しくいたい」という欲望をもち、努力をすることが、すでに脳の手入れといえるのです。こんなことが起こるのも、脳のなかでそのときの記憶がずっと編集され続けていたからです。このようなことから、いくつになっても、生の体験を重ねていくことが人間にとって必要なことだといえるでしょう。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎