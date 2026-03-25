イランが米国に厳しい条件を提示 米当局者「ばかげている」「非現実的」 イランが米国に厳しい条件を提示 米当局者「ばかげている」「非現実的」

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イランが米国に厳しい条件を提示 米当局者「ばかげている」「非現実的」



イランは米国に対し、交渉復帰するための条件が極めて厳しいことを伝えたという。関係者の話としてWSJが報じている。



イスラム革命防衛隊（IRGC）はペルシャ湾周辺のすべての米軍基地の閉鎖、イランへの攻撃に対する賠償金などの要求をトランプ米政権に突き付けている。イラン側の厳しい要求に米当局者は「ばかげている」「非現実的」と非難しているという。



米国が戦争終結に向けて動き出しているがイランは強硬姿勢を堅持しており、停戦合意は難しいとの見方が強い。



イスラム革命防衛隊（IRGC）が求めている条件

・ホルムズ海峡を通過する船舶からイランが通行料を徴収できるようにする

・二度と戦争しないことの保証

・レバノンのイスラム教シーア派武装組織ヒズボラに対するイスラエルの攻撃停止

・イランに対するすべての制裁の解除

・イランのミサイル計画を認めること、制限に向けた交渉を行わないこと

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