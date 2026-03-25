通貨オプション ボラティリティー 短期ボラは少し落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.11 9.22 7.97 9.55
1MO 9.24 7.90 8.02 8.50
3MO 9.50 7.30 8.44 8.28
6MO 9.55 7.11 8.63 8.21
9MO 9.61 7.15 8.76 8.23
1YR 9.53 7.19 8.79 8.24
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.89 13.39 9.15
1MO 8.83 11.65 8.38
3MO 9.31 10.96 8.17
6MO 9.47 10.64 8.19
9MO 9.59 10.58 8.28
1YR 9.56 10.45 8.30
東京時間10:27現在 参考値
ドル円短期ボラは9％台前半、少し落ち着いた動き。
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3MO 9.50 7.30 8.44 8.28
6MO 9.55 7.11 8.63 8.21
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 9.47 10.64 8.19
9MO 9.59 10.58 8.28
1YR 9.56 10.45 8.30
東京時間10:27現在 参考値
ドル円短期ボラは9％台前半、少し落ち着いた動き。