　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.11　9.22　7.97　9.55
1MO　9.24　7.90　8.02　8.50
3MO　9.50　7.30　8.44　8.28
6MO　9.55　7.11　8.63　8.21
9MO　9.61　7.15　8.76　8.23
1YR　9.53　7.19　8.79　8.24

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.89　13.39　9.15
1MO　8.83　11.65　8.38
3MO　9.31　10.96　8.17
6MO　9.47　10.64　8.19
9MO　9.59　10.58　8.28
1YR　9.56　10.45　8.30
東京時間10:27現在　参考値

ドル円短期ボラは9％台前半、少し落ち着いた動き。