お笑い芸人の今田耕司とタレントの森香澄が、政府の政策をわかりやすく伝える番組「ニッポン今だ！ラボ」（フジテレビほか４月１日スタート、水曜・夜９時５４分）のＭＣを務めることが２５日、分かった。２人はこのほどスポーツ報知などの取材に応じ、番組の魅力などを語った。

難しいと思われがちな国の政策について、暮らしに引き寄せて、分かりやすく解説する番組。収録を終え、今田は「勉強になるので非常に楽しく、やらせていただきました。こうなってるんやっていう驚きも実際ありました」と語ると、森も「２分という尺の中に情報を詰めこんでいるので、感想を言う時間とかはもうないくらい情報量が多い番組になっている」と宣伝した。

２人はＭＣとしては初共演。１年にわたって番組を作っていくが、今田は「森さんがすっごい年下なのにすごい優しかったです。大ベテランの間違いを優しく見守ってくれました」と笑顔。対する森も「隣にいるのが本当に恐縮なんですけど、カンペの位置とかもうプロだなと思いながら、『これがＭＣか』と思って勉強させていただいた」と絶大な信頼感を置いていることを明かした。