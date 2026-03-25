お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が24日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。素人の妻とのブレークを企てる？芸人について語った。

「つくづく芸人として勝てないなというヤツが現れた」とケンコバ。大阪のラジオで共演する「ニッポンの社長」ケツの名を挙げ、夫婦の夜の生活を赤裸々に語ったり、妻が毎週のようにラジオにメッセージを送ってくると切り出した。ケツは昨年6月、6歳上の一般女性と結婚した。

これに千原ジュニアも呼応。自身のMC番組でケツが妻に電話をしたことを回想し、「奥さんは多分、千原ジュニアの番組に行ってることも分かってて、（電話の第一声が怖い声で）“なんや”。ドカーン！や。そこからめちゃめちゃオモロかった」と、妻の機転で爆笑を誘ったという。その後、移動中のロケバスで妻からケツに「最後のエピソード弱かったな」とLINEで反省メッセージが届いていたことを明かした。

ケンコバは「だから、ちょっと売れる気あるんですよ」と、妻の野心を指摘。ケンコバが個人的にケツに頼んだことを、「私行こうか？」とケツの妻が行こうとしたこともあったといい、「俺とのパイプ作ろうとしてる」と勘ぐり、笑わせていた。