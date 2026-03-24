「ちいかわラーメン 豚」にて新作メニュー「ラーメン豚 油そば」が国内5店舗にて2026年4月10日（金）より期間限定で提供される。

【写真】古本屋が提供「ラーメン豚 油そば」を見る

「ちいかわラーメン 豚」はイラストレーター・ナガノによる作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした飲食店。池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOの他、香港にて開催されている。

本店で「ラーメン豚 油そば」が期間限定メニューとして登場。油そばの上にはかにかまのほか、作中に登場するキャラクター・古本屋が描かれたトッピングも置かれている。

期間中に油そばを注文すると古本屋のノベルティステッカーがプレゼント。また提供に使用している食器「油そば皿（古本屋）」が提供開始日4月10日（金）に発売される（※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状）。

「ラーメン豚 油そば」の提供期間は2026年6月30日（火）まで。またカスタマイズオーダーの対象メニューではない。

「ちいかわラーメン 豚」では通常メニューとして「ラーメン豚」を提供中。サイズにおけるミニはちいかわ、小はハチワレ、大はうさぎから提供され、それぞれのキャラクターを模ったはんぺんを盛り付けられている。また「黒烏龍茶」「みかんソーダ」「もも＆ラフランスジュース」がドリンクメニューとして提供されるほか、ドリンク注文ノベルティクリアカードや来店ノベルティ「ロゴ入り紙エプロン」も用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）