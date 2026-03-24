乃木坂46・筒井あやめが表紙を飾る『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）が2026年3月27日（金）に発売される。

【写真】「乃木坂46」4期生の弓木奈於、6期生の森平麗心も登場

4月8日（水）に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46より、筒井あやめが表紙と巻頭グラビアに登場。発売に先駆け表紙画像が発表された。

乃木坂46のニューアルバム「My respect」の発売を記念して開催されたワンマンライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」で、グループへの深い愛、そして“愛”という感情の偉大さを語っていた筒井あやめ。そんな筒井の言葉に着想を得て、今回は“愛”をテーマに撮影を敢行。

“愛”を表現するため表紙に採用されたのは、やわらかな自然光が差し込む室内で、頬を寄せるようにテーブルに身を預け、無邪気にイチゴへ手を伸ばすカットと、花々に囲まれた空間の中で、ふんわりと広がる衣装をまといながら微笑むカットの2点。

ロングインタビューではグループへの愛、同期への愛、筒井自身が愛を注いでいるものなど、“愛”にまつわるあらゆることを掘り下げている。さらに5月21日に東京ドームにて行われる「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて卒業を控えている、グループのキャプテン・梅澤美波についても触れつつ、その後のグループについても語った。

そのほか同号には4期生の弓木奈於、6期生連載には森平麗心が登場するほか、僕が見たかった青空・長谷川稀未、AKB48・田中沙友利、山本杏、松本日向が登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）