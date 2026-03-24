ドリコム、新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋」2026年4月下旬に新創刊　連載ラインナップも公開

株式会社ドリコムの新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」が4月下旬に新創刊することが発表された。また2026年3月23日（月）にティザーサイトが公開された。

【写真】「ドリコミ＋」新連載ラインナップが先行公開

本サイトは新レーベル「ドリコミ」の連載拠点となるほか、完全新作のオリジナルタイトルをはじめ現在展開中の「DREコミックス」「DREコミックスF」作品も掲載されるWebサイト。読者の「期待のその先」を目指し、ワクワクが生まれる瞬間を多彩な作品ラインナップで実現することを目指し運営される。

4月には『さよなら平成おじさん』（漫画：桂明日香、原作：上野）、『王国の鍵 -Tale of the Missing Princess-』（漫画：羽根真）が掲載。5月には『クズな彼との推し契約』（漫画：米畑炊）、『神速のダンジョン探索者 ～スピード極振り配信者はすべてをブチ抜く～』（漫画：おにぎり饅頭、原作：蛙田アメコ、キャラクター原案：U35）、6月には『トラニメガネ』（漫画：七介）が掲載。

ティザーサイトでは新連載のラインナップや、今後予定している作品の一部先行カットを公開中。4月下旬に控えたグランドオープンの詳細は、後日発表される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）