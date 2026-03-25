「ただいま！」WEST最下位クラブが名古屋からMFとDFを獲得！「苦しい状況だと思いますが精一杯戦いたい」
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTで最下位に沈むアビスパ福岡が、３月25日に新戦力の獲得を発表した。
ニューカマーは２人。１人はMF椎橋慧也で、名古屋グランパスより期限付き移籍で加入。もう１人は、過去に福岡に所属したDF宮大樹で、名古屋から完全移籍で加わった。
クラブの公式サイトによれば、両者は以下のようにコメント。
▼椎橋
「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋慧也です。今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい！ よろしくお願いします！」
▼宮
「アビスパ福岡に関わる皆さん、ただいま！ 僕にとって特別なクラブであるアビスパで、またプレーできることをとても嬉しく思います。これからチームメイトと切磋琢磨し合い、再びタイトルを獲れる強いアビスパに貢献できるよう全力で頑張ります。よろしくお願いします！」
低迷する福岡で期待に応えるパフォーマンスを見せられるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
ニューカマーは２人。１人はMF椎橋慧也で、名古屋グランパスより期限付き移籍で加入。もう１人は、過去に福岡に所属したDF宮大樹で、名古屋から完全移籍で加わった。
クラブの公式サイトによれば、両者は以下のようにコメント。
▼椎橋
「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋慧也です。今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい！ よろしくお願いします！」
▼宮
「アビスパ福岡に関わる皆さん、ただいま！ 僕にとって特別なクラブであるアビスパで、またプレーできることをとても嬉しく思います。これからチームメイトと切磋琢磨し合い、再びタイトルを獲れる強いアビスパに貢献できるよう全力で頑張ります。よろしくお願いします！」
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