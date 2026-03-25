25日11時現在の日経平均株価は前日比1444.91円（2.77％）高の5万3697.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは73、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を216.60円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が211.78円、東エレク <8035>が191.53円、フジクラ <5803>が60.83円、ファストリ <9983>が54.55円と続く。



マイナス寄与度は6.82円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が6.35円、野村総研 <4307>が2.61円、ベイカレント <6532>が2.31円、バンナムＨＤ <7832>が2.21円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、銀行、電気・ガス、機械と続いている。



※11時0分4秒時点



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