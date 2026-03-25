ラーメンやケーキは我慢しなくてOK？むしろ「前後で食事をセーブ」が痩せない負のループのトリガーになる理由

がんばっているのに、思うように痩せない。そんな人のために、人気ダイエットコーチの計太さんがアドバイス。今回のテーマは「たくさん食べる時、前後でセーブするべきか」という問題。計太さんは、「カロリーの帳尻合わせは負のループの始まり！」と言いますが、その真意は？

なぜ負のループの入口なのか？

「週末におでかけして食べすぎてしまったので、平日に調整してるんですが、それでも体重が減らない…」という悩みは、多くの方から伺います。

目指してほしいのは、週末に外食を楽しんでも太らないような生活、体の状態に持っていくことです。

そう答えると、ほとんどの人は「やっぱり週末に外食した分、平日はセーブしなきゃいけない」と考えるでしょう。その発想がNGです。

なぜかというと、摂取カロリーを平日5日間セーブし続けると、脳が「このままだと痩せてしまう」と生命の危機を感じ取るからです。そして、脳が「代謝を下げて消費カロリーを下げる」または「食欲を高める」という信号を出します。

その結果、摂取カロリーを減らして運動をしても痩せなかったり、外食時に食欲が乱れて高カロリーなメニューを選んでしまったりするのです。高カロリーな食事をとった罪悪感から、平日はさらにセーブするという負のループに入ってしまいます。

また、平日の摂取カロリーをセーブしすぎると、体を動かすエネルギーが足りない状態になります。そのため、仕事のパフォーマンスも下がるかもしれません。

もし、「週末外食、平日セーブ」のループにハマっている人がいたら、まずは平日にちゃんと食べるところから始めましょう。一般的な摂取カロリー・PFCバランス（たんぱく質・脂質・炭水化物の摂取比率）の食事を目安にしましょう。

平日に必要な栄養・カロリーを摂取することで、週末に外食をしても食欲が乱れなくなるので、高カロリーなメニューを選びにくくなるといえます。

「朝昼食べずに、夜食べる」もNG

「週末外食、平日セーブ」のループを解消するには、毎日の摂取カロリーやPFCバランスを整えることが大切というわけです。

そうなると、「今日は夜に飲み会の予定があるから、朝と昼はセーブしよう」と考える人もいますが、1日の中でセーブするタイミングをつくるのもNG。

1日という短期間でも、「週末外食、平日セーブ」と同じ現象が起こる可能性があるからです。

夜の飲み会に向けて、朝食と昼食をセーブしたとします。その結果、飲み会でタガが外れ、から揚げをたくさん食べたり締めにラーメンまで食べてしまったりすることがあるでしょう。

朝と昼をセーブするだけでも、脳が「痩せてしまう」と感じて食欲を高める信号を出してしまいます。そのため、飲み会で高カロリーなメニューを選んだり食べすぎたりしてしまうのです。

摂取カロリーの帳尻を合わせるためにセーブするのではなく、飲み会での食べすぎを防ぐために、朝と昼の食事はいつも通りにしたほうが健康的です。

飲み会の前に、あえて軽めの間食を挟むのもおすすめ。間食で血糖値を上げてから飲み会に参加すると、揚げ物をたくさん食べ過ぎたりすることなく、低カロリーのメニューで満足できるようになるはずです。体重は増えず、摂取カロリーやPFCバランスも崩れにくくなるでしょう。

ラーメンやケーキは我慢しなくていい

日々の摂取カロリーやPFCバランスを整えていても、ラーメンやケーキなど、高カロリーなものを食べたくなるときはあるものです。

例えば、「ラーメンが食べたい」と思ったら、我慢せずに食べるしかありません。

食べたかったラーメンを食べずに脳内から無理やり消すと、再び食べたくなったときに、最初に食べたかったとき以上にラーメンを欲するようになります。渇望しているような状態です。

その状態で食べるとドーパミンが大量に分泌され、脳の報酬系という神経回路を強化し、ラーメンを食べたときの幸福感が大きくなります。そして、もっと食べたくなるのです。

過剰な欲求を抱かないためにも、「食べたくなったら食べる」が最良の選択だといえます。さすがに毎日食べていたら太ってしまいますが、たまになら大丈夫。

食欲は“駄々をこねている子ども”と考えましょう。食べたいものを食べることで一度落ち着かせてから、食欲の乱れをコントロールするように日々の食事で整えていきましょう。

食欲セーブの鍵は「いつもどおり」

繰り返しになりますが、高カロリーな食事をとった翌日にセーブするのはNGです。

高カロリーな食事をとっても、翌日はいつも通りの食事を心がけることが大切です。そうすることで、脳が発する食欲を落ち着かせることができます。

高カロリーな食事をとったり食べすぎたりした翌日、一時的に体重が増えるのはごく自然なこと。体脂肪が増えたわけではなく、胃の内容物や水分が増えたために起こる現象です。

普段通りに過ごしていれば自然と排出され、2〜3日後にはもとの体重に戻るでしょう。

仮に体重が戻らないようであれば、食事や運動、生活リズムなど、何かしらに体重増加の原因があると考えられます。普段の生活と変わった部分を探してみましょう。

計太（けいた）

ダイエットコーチ。パーソナルジム「ボクノジム」代表。ダイエット指導と姿勢改善に取り組み、日々情報を発信している。

構成＝有竹亮介