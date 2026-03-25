【鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.1】 6月26日発売予定 価格：36,300円 【鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2】 7月28日発売予定 価格：36,300円

エイケンはBlu-ray「鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.1」、「鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2」を発売する。「Vol.1」が6月26日発売で36,300円。「Vol.2」が7月28日発売で36,300円。

「鉄人28号＜1963年版＞ 」はフジテレビ系で放映された巨大ロボットアニメの原点。横山光輝氏の人気マンガ「鉄人28号」にオリジナル要素を追加した作品。1963年から第1期が、1965年から第2期、さらに総集編を加えた全97話になっている。江崎グリコがスポンサーで、番組は非常に人気を集めた。さらに鉄人28号のキャラクターを起用したおまけをつけたキャラメルは爆発的な売り上げを博した。

物語の主人公は少年探偵・金田正太郎。彼は旧日本軍の切り札であり、父・金田博士が開発した巨大人型兵器「鉄人28号」と運命的な出会いを果たす。鉄人はリモコンを持った者に従い正義の味方にも悪の手先にもなる。激しい争奪戦を経て正太郎の手に渡った鉄人は正義のロボットとして、大塚所長や村雨健治の助けを得て悪の勢力と戦っていく。

「鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.1」は[第Ⅰ期]第1話～第47話＋誕生編を収録。映像特典は「放送前番宣」。封入特典は「解説書」に加え、初回限定特典として「アクリルカードスタンド（なくなり次第終了）」が付属する。

「鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2」は[第Ⅰ期]第48話～第83話＋[第Ⅱ期]第1話～第13話。封入特典はこちらも「解説書」と、初回限定特典として「アクリルキーホルダー（なくなり次第終了）」が付属する。

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