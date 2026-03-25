「高市総理」の高支持率の裏で…旧安倍派”裏金議員”たちが食通に人気の「新橋の焼肉店」に集ったわけ

焼肉店に集った旧安倍派議員

３月12日、新橋駅前の繁華街からやや離れるが、冷凍肉を使わず、食通で知られる大物芸能人も系列店を贔屓とする「焼肉やっちゃん」に約20名が集まった。

集まったのはかつて百名を超え、自民党内の最大派閥だった旧安倍派の面々だ。’24年の衆院選では「派閥裏金問題」で大半の議員が落選するも、今年２月の総選挙では「高市旋風」で39人が当選。店員が目の前で塊肉を切り分けている間、旧安倍派「五人衆」の一人である西村康稔選対委員長（63）がこう述べた。

「高市早苗総理を、高市政権をわれわれの手で支えていこう」

参加者によると会合は西村氏と萩生田光一幹事長代理（62）の主催で、鈴木英敬元内閣府政務官（51）が窓口となった。前回’24年の衆院選で落選した若手議員が中心に集まり、新人議員の川松真一朗衆議院議員（45）が場を盛り上げたという。

特別国会が召集された翌週の２月25日にも旧安倍派の面々は赤坂の高級中華「過門香（かもんか）」に集結している。２月の中華会合には欠席した松野博一元官房長官（63）が３月の焼肉会合には姿を現し、若手議員らと共に名物のハラミやタンに舌鼓を打ったという。

「’24年の総選挙では清和会（旧安倍派）が派閥裏金問題の発生源と問題視され、『裏金議員』と名指しで批判を受け、時の石破政権下で党員資格停止処分となり、公認を外されたり、比例重複立候補が認められなかったりして死屍累々の選挙結果となった。

威勢のいい支援者から離れていく『落選あるある』や当時の石破政権の運営に対する文句を肴に杯が進んだ。また高市総理は清和会に属していた時期もあり、政策の親和性が高い。パー券のノルマがキツく、派閥を抜けた昔話や選挙区に応援に来たときの異常な盛り上がりぶりも話題となり、清和会の団結を再確認する会となった」（参加者）

昨年10月の高市政権発足時、萩生田氏が幹事長代行に抜擢され、続いて今年２月、西村氏が党四役一角の選挙対策委員長に、松野氏が組織運動本部長に就任し、旧安倍派五人衆が続々と表舞台に復活。なかでも選対委員長は幹事長と並んで候補者の選定や公認を行うなど影響力があるポストで旧安倍派の復権を示す形となった。

「高支持率でカタログギフト配布の件は沈静化させたが、一匹狼の高市氏の党内基盤は弱いまま。高市カラーを押し出すにもある程度の数の力が必要で、現在、政権を支える麻生派が情勢次第では距離を取ることもあり、旧安倍派や新人議員の一部が『高市応援隊』として機能することを期待のうえでの抜擢だろう」（全国紙政治部記者）

派閥裏金問題を受け、自民党内のガバナンスコードで旧来の派閥は禁止されているが、政策研鑽や人材育成、教育機関として政策集団の形成は容認された。

新人議員を多く取り込んだ大物議員は誰なのか

総選挙後、66人の新人議員が誕生すると彼ら・彼女らを勧誘する事例が勃発。なかでも唯一存続した麻生派は新人議員を次々と勧誘し、現在60人まで膨らんだ。

茂木敏充外相（70）や武田良太元総務（57）らも新人議員を次々と勧誘する会合を開催している。定期的な会合を開くことで実質的な派閥回帰に向かっていよう。

「来年秋には総裁選が控え、高市氏側近は無投票再選を狙っている。高水準で推移する内閣支持率を背景に萩生田氏と西村氏を競わせることで党内の高市シンパを増やす目論見だろう。

しかし、インフレが止まらず、国際情勢も不透明で来年秋まで内閣支持率を維持できるはずもない。旧派閥領袖は新人議員を勧誘し、派閥回帰を強めている。いずれ高市一強にほころびが出たときに即、動けるように準備に余念がない」（同記者）

自民党は選挙を経て衆参合わせて417人の大所帯となった。戦後最大の規模に膨れ上がった党内で高市政権への反旗の芽はすでに膨らみつつある。

取材・文：岩崎 大輔