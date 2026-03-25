清水に仮面ライダーアギトとアギト役を演じた俳優の賀集利樹さんが来場

今ひとつ勢いに乗り切れていなかったチームを平成の人気ライダーが後押しした。

清水エスパルスは3月22日、J1百年構想リーグ第8節でサンフレッチェ広島とホームで対戦した。試合前のイベントにはゲストとして、2001年に放送された仮面ライダーアギトとアギト役を演じた俳優の賀集利樹さんが来場。ハイタッチ会が開催された。

子どもたちや特撮ヒーローもののファンにはたまらないこの企画。クラブ公式Xでその様子が公開されると、「ええなあ」「1番行きたかったかもしれん」「めちゃくちゃ羨ましい」「ずるいって」「令和にアギトのハイタッチが見られるとは」といったコメントが寄せられる大反響となっていた。

前節まで4試合連続でPK戦を戦うなど90分以内での勝利が遠かった清水だったが、この日は広島を相手に快勝。前半にDF吉田豊の豪快なミドルシュートなどで2点のリードを奪うと、後半にFW北川航也がダメ押しの3点目を決めた。5試合ぶりの勝ち点3を手にしたチームは4位へと浮上した。（FOOTBALL ZONE編集部）