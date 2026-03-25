◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては５回途中で８６球を投げて４安打３失点ながら１１三振の奪三振ショーを見せ、打っても２打数１安打で３試合連続安打をマークした。

「投手・大谷」は圧巻だった。オープン戦初登板だったＷＢＣ終了後の１８日（同１９日）にアリゾナ州のキャンプで本拠地・ジャイアンツ戦では、５回途中で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振の好投を見せ、最速も９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマーク。チームの開幕５戦目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発も内定した。

この日は初回からエンジン全開で先頭のネト、トラウトから２者連続三振。２回無死一、二塁からはイニングをまたいで圧巻の６者連続三振を奪った。４回も無死一塁から３者連続三振。５回は先頭から３者連続安打を浴びて降板し、その後の投手が走者を返したため、失点は「３」が記録されたが、４回３分の０で１２個のアウトを奪ったが、１１個が三振という奪三振ショーだった。オープン戦は２登板で防御率３・２４。３年ぶりの開幕ローテ入りへ順調な調整をした。

打っては４回先頭の２打席目に右前安打。３試合連続安打となった。オープン戦は５試合の出場で本塁打こそ出なかったが、打率は３割８厘で、ＯＰＳは・８１９。オープン戦こそ２３年以来３年ぶりにノーアーチに終わったが、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では３本塁打を放っており、打撃の状態も決して悪くはない。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦からは打者として出場し、チームの５試合目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で初先発となる見込みだ。開幕から投打の二刀流で挑むのは２３年以来３年ぶり。新たな伝説を作るための準備は投打で整った。