タレントの新山千春がお笑いコンビ「シソンヌ」じろうとの番組オフショットを公開した。

青森出身の新山は２５日までに更新したインスタグラムに「１４：００〜ＲＡＢ青森放送 青森県人会への道〜極上青森おもてなしグルメに出演させていただきます！！」と番組出演を告知。「念願のシソンヌじろうさんとの青森ロケでした もぉ〜わや楽しみにしてたんず この一枚目の写真もほんとにお気に入り！！」とつづると、シソンヌ・じろうとのツーショットをアップ。

「ロケでは青森の極上素材を探したり、職人さんとの出会い、お店の方とのふれあいを通してなんぼいいなぁって！あんずましい気持ちになりました！！」と方言を使って振り返り、「ずっと口角上がりっぱなしのロケでした！！」と投稿を締めた。

この投稿には「じろうさんとの写真たんげいい」「会うべくして会った二人」「なんかしっくり」などの声が寄せられている。

新山は２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。昨年１０月の投稿では、長女・もあさんがダンサーを目指して渡米したと伝えた。