ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが、家族で島根を訪れたことを報告した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）で雨清水タエ役を演じている妻・北川景子と三之丞役の板垣李光人のトークショーを見に、子どもたちと一緒に松江を訪問した。

「そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！ＤＡＩＧＯは目立たなかった！！」と観光を楽しんだ様子。「＃ばけばけ ＃島根 ＃ＤＡＩＧＯ ＃是非島根へ」とハッシュタグをつけた。

島根県雲南市にある祖父・竹下登元首相の銅像をバックに、娘と息子を撮影した一枚も。フォロワーは「娘ちゃんと息子君可愛すぎます」「家族旅行だったんだねー。子供たち可愛い」「もうこんなに２人とも大きくなられたんですね」「写真撮ってくれたのは奥さん？なんか家族感あふれてかわいー写真ですね」とほっこり。また、ロングヘアの長女の姿に「娘ちゃん、ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくりです！」といった声も寄せられた。