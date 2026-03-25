85周年デザインや黄色い帽子姿など全5種！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
登場時期：2026年3月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレの人気番組「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズから続々登場。
2026年3月は、85周年を記念したグッズや「ジョージ」のぬいぐるみなど全種類がラインナップされます☆
おさるのジョージ プラチナムザッカぬいぐるみバッグ ぽってり
登場時期：2026年3月6日より順次
サイズ：全長約16×10×22cm
種類：全2種（帽子、座り）
まるっとした、ぽってりフォルムが愛らしい「ジョージ」のぬいぐるみバッグ。
小物やスマートフォンを入れるのに丁度いいサイズで、ちょっとしたお出かけにも使えます！
見た目のかわいさはもちろん、実用性も兼ね備えた「おさるのジョージ」グッズです☆
おさるのジョージ ぬいぐるみ 気球
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約10×10×21cm
種類：全3種（あか、あお、きいろ）
気球に乗って楽しそうな「ジョージ」の姿を、ぬいぐるみで表現。
あか・あお・きいろ、3色の気球で、それぞれ異なる表情とポーズを見せています。
バッグなどにぶら下げて連れ歩くと「ジョージ」が飛んでいるように見えるプライズです！
おさるのジョージ マスコット カラフルハート 85th
登場時期：2026年3月19日より順次
サイズ：全長約10×4×10cm
種類：全7種（緑、水色、オレンジ、ピンク、紫、赤、黄色）
「おさるのジョージ」85周年を記念した、「85th」のハートを抱えたマスコット。
カラフルなハートをハグする「ジョージ」が愛らしいデザインです。
表情のバリエーションもあり、目を細めて笑ったり、口を開けてにっこり笑顔を見せたりしています☆
おさるのジョージ LLぬいぐるみ ビッグハート 85th
登場時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約23×20×38cm
85周年を記念した、メッセージ付きの大きなハートをハグする「ジョージ」
ボリュームあるぬいぐるみで、喜びいっぱいの表情がとってもキュートです！
おさるのジョージ ぽってりマスコット 黄色い帽子
登場時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約10×9×13cm
種類：全3種（ノーマル、にっこり、ペロリ）
ぽってりしたデフォルメデザインがかわいい「ジョージ」のマスコットが、黄色い帽子をかぶった姿で登場。
仲良しの「黄色い帽子のおじさん」と同じ帽子を身につけて、ご機嫌な表情を見せています。
得意げに笑ったり、ペロリと舌を見せたりと、表情豊かなデザインです☆
85周年を記念したハートをハグする姿や、いろんな表情を見せる「ジョージ」のグッズが続々登場。
2026年3月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆
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