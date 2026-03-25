おさるのジョージ　マスコット　カラフルハート　85th

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ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！

 

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

 

 

登場時期：2026年3月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

NHK Eテレの人気番組「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズから続々登場。

2026年3月は、85周年を記念したグッズや「ジョージ」のぬいぐるみなど全種類がラインナップされます☆

 

おさるのジョージ　プラチナムザッカぬいぐるみバッグ　ぽってり

 

 

登場時期：2026年3月6日より順次

サイズ：全長約16×10×22cm

種類：全2種（帽子、座り）

 

まるっとした、ぽってりフォルムが愛らしい「ジョージ」のぬいぐるみバッグ。

小物やスマートフォンを入れるのに丁度いいサイズで、ちょっとしたお出かけにも使えます！

 

 

見た目のかわいさはもちろん、実用性も兼ね備えた「おさるのジョージ」グッズです☆

 

おさるのジョージ　ぬいぐるみ　気球

 

 

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約10×10×21cm

種類：全3種（あか、あお、きいろ）

 

気球に乗って楽しそうな「ジョージ」の姿を、ぬいぐるみで表現。

あか・あお・きいろ、3色の気球で、それぞれ異なる表情とポーズを見せています。

バッグなどにぶら下げて連れ歩くと「ジョージ」が飛んでいるように見えるプライズです！

 

おさるのジョージ　マスコット　カラフルハート　85th

 

 

登場時期：2026年3月19日より順次

サイズ：全長約10×4×10cm

種類：全7種（緑、水色、オレンジ、ピンク、紫、赤、黄色）

 

「おさるのジョージ」85周年を記念した、「85th」のハートを抱えたマスコット。

カラフルなハートをハグする「ジョージ」が愛らしいデザインです。

表情のバリエーションもあり、目を細めて笑ったり、口を開けてにっこり笑顔を見せたりしています☆

 

おさるのジョージ　LLぬいぐるみ　ビッグハート　85th

 

 

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約23×20×38cm

 

85周年を記念した、メッセージ付きの大きなハートをハグする「ジョージ」

ボリュームあるぬいぐるみで、喜びいっぱいの表情がとってもキュートです！

 

おさるのジョージ　ぽってりマスコット　黄色い帽子

 

 

登場時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約10×9×13cm

種類：全3種（ノーマル、にっこり、ペロリ）

 

ぽってりしたデフォルメデザインがかわいい「ジョージ」のマスコットが、黄色い帽子をかぶった姿で登場。

仲良しの「黄色い帽子のおじさん」と同じ帽子を身につけて、ご機嫌な表情を見せています。

得意げに笑ったり、ペロリと舌を見せたりと、表情豊かなデザインです☆

 

85周年を記念したハートをハグする姿や、いろんな表情を見せる「ジョージ」のグッズが続々登場。

2026年3月より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

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