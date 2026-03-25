『鉄人28号』初のBlu-ray化決定 全97話を２巻に分け発売
日本のテレビアニメ黎明期を熱狂させた伝説の巨大ロボットアニメ『鉄人28号』が、放送開始60年以上の時を経て誕生編を含む全97話を２巻に分け初のBlu-ray化が決定した。Vol.1には、第I期第1話〜第47話および誕生編を、Vol.2には、第I期第48話〜第83話、および第II期第1話〜第13話を収録する。
【画像】ロボットアニメの金字塔！『鉄人28号』の場面カット
横山光輝の代表的漫画を原作とする本作は、テレビアニメ黎明期における金字塔的作品。同時に、日本のアニメにおける代表的ジャンルのひとつ、「巨大ロボットもの」のルーツでもあるアニメ『鉄人28号』が高画質なBlu-rayで見ることができる。
また、初回限定特典には、Vol.1はアクリルカードスタンド、Vol.2はアクリルキーホルダーが封入される。
同作は、1963年10月20日〜1965年11月24日にフジテレビ系で放送された作品で、旧日本軍の要請により、金田博士の手で製作された巨大ロボット・鉄人28号。リモコンの操縦次第で正義の味方にも悪魔の手先にもなる鉄人を、さまざまな悪の組織が手中に収めようと画策する。金田博士の息子・正太郎は、敷島博士や大塚署長と力を合わせて、正義と平和のために鉄人28号を操り、大活躍を繰り広げるストーリー。
■想い出のアニメライブラリー 第150集 鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.１
発売日：2026年6月26日（金）
価格：33,000円（税抜）
商品仕様：2枚組 48話収録
※([第I期]第1話〜第47話＋誕生編)
映像特典：放送前番宣
封入特典：解説書
【初回限定特典】アクリルカードスタンド（なくなり次第終了）
収録時間：合計約1255分
ディスク仕様：片面2層 メニュー画面付き
映像：モノクロ 4：3
音声：モノラル
発売元：株式会社ベストフィールド
販売元：TCエンタテインメント
■想い出のアニメライブラリー 第150集 鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2
発売日：2026年7月31日（金）
価格：33,000円（税抜）
商品仕様：2枚組 49話収録
※([第I期]第48話〜第83話＋[第II期]第1話〜第13話)
封入特典：解説書
【初回限定特典】アクリルキーホルダー（なくなり次第終了）
収録時間：合計約1270分
ディスク仕様：片面2層 メニュー画面付き
映像：モノクロ 4：3
音声：モノラル
発売元：株式会社ベストフィールド
販売元：TCエンタテインメント
【画像】ロボットアニメの金字塔！『鉄人28号』の場面カット
横山光輝の代表的漫画を原作とする本作は、テレビアニメ黎明期における金字塔的作品。同時に、日本のアニメにおける代表的ジャンルのひとつ、「巨大ロボットもの」のルーツでもあるアニメ『鉄人28号』が高画質なBlu-rayで見ることができる。
同作は、1963年10月20日〜1965年11月24日にフジテレビ系で放送された作品で、旧日本軍の要請により、金田博士の手で製作された巨大ロボット・鉄人28号。リモコンの操縦次第で正義の味方にも悪魔の手先にもなる鉄人を、さまざまな悪の組織が手中に収めようと画策する。金田博士の息子・正太郎は、敷島博士や大塚署長と力を合わせて、正義と平和のために鉄人28号を操り、大活躍を繰り広げるストーリー。
■想い出のアニメライブラリー 第150集 鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.１
発売日：2026年6月26日（金）
価格：33,000円（税抜）
商品仕様：2枚組 48話収録
※([第I期]第1話〜第47話＋誕生編)
映像特典：放送前番宣
封入特典：解説書
【初回限定特典】アクリルカードスタンド（なくなり次第終了）
収録時間：合計約1255分
ディスク仕様：片面2層 メニュー画面付き
映像：モノクロ 4：3
音声：モノラル
発売元：株式会社ベストフィールド
販売元：TCエンタテインメント
■想い出のアニメライブラリー 第150集 鉄人28号＜1963年版＞ Blu-ray Vol.2
発売日：2026年7月31日（金）
価格：33,000円（税抜）
商品仕様：2枚組 49話収録
※([第I期]第48話〜第83話＋[第II期]第1話〜第13話)
封入特典：解説書
【初回限定特典】アクリルキーホルダー（なくなり次第終了）
収録時間：合計約1270分
ディスク仕様：片面2層 メニュー画面付き
映像：モノクロ 4：3
音声：モノラル
発売元：株式会社ベストフィールド
販売元：TCエンタテインメント
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