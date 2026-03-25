MLBが明日日本時間26日、ヤンキースとジャイアンツの一戦で開幕します。

今季から、ホワイトソックスに村上宗隆選手、ブルージェイズに岡本和真選手、アストロズに今井達也投手が移籍しルーキーイヤーを迎えます。

現在、日本人選手は15人(ラーズ・ヌートバー選手含むかつマイナー選手は除く)。各選手は何年目のシーズンを迎えるのでしょうか。

1番長いのがパドレスのダルビッシュ有投手。2012年にレンジャーズに移籍し、今シーズンで15年目のシーズンとなります。ダルビッシュ投手は右肘の手術からリハビリの影響で今シーズン全休が見込まれています。

その次に長いのが大谷翔平選手。2018年にエンゼルスでメジャーデビューを飾ると、初年度から投手と打者で試合に出場し、4年目で初めて二刀流出場を果たしました。そして7年目を迎える2024年シーズンからドジャースに移籍。ドジャースとの契約は10年で7億ドル、日本円で当時およそ1015億円、当時のメジャー史上最高額での契約となりました。そこから「50-50(50本塁打、50盗塁)」を達成、3年連続満票でのMVPなど活躍しました。今季は9年目のシーズンに突入します。

▽日本人メジャーリーガー年数(数字は今季で迎えるシーズン数)【15シーズン】ダルビッシュ(パドレス)【9シーズン】大谷翔平（ドジャース）【8シーズン】菊池雄星（エンゼルス）【6シーズン】ラーズ・ヌートバー（カージナルス）【5シーズン】鈴木誠也（カブス）【4シーズン】吉田正尚（レッドソックス）、千賀滉大（メッツ）【3シーズン】山本由伸（ドジャース）、今永昇太（カブス）、松井裕樹（パドレス）【2シーズン】佐々木朗希（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）【ルーキーイヤー】村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）、今井達也（アストロズ）