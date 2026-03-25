◇オープン戦 ドジャース─エンゼルス（2026年3月24日 ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今春初の二刀流出場で投手としては5回途中3失点も11奪三振と圧巻の投球を見せ、打者としては2打数1安打で出場3試合連続安打をマークした。

打者としては初回の第1打席は2ボール2ストライクからの5球目、相手先発・コハノビツの内角シンカーに手が出ず、見逃し三振に倒れた。4回の第2打席は2番手右腕・サンドリンの2球目、スプリットを捉え、右前に運んで3試合連続安打を放った。6回の第3打席で代打を送られ交代となった。

投手としては6者連続を含む11奪三振と圧巻投球。5回に先頭から3連打を浴びて失点したところで降板し、2番手投手が打たれて3失点となったが、4回0/3を投げ、4安打11奪三振と開幕に向けて準備万端の様子だった。

大谷は侍ジャパンとして第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場していたため、オープン戦はここまで投手としての登板は18日（同19日）のジャイアンツ戦のみ。打者としても出場は4試合で、投打同時出場するのは今春初めてとなった。

2度目の右肘手術からの完全復活を目指す今季は開幕ローテーション入りを決めており、開幕5戦目となる3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦の先発がすでに決定している。