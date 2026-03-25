お笑いコンビ・バッテリィズが２５日、千葉県内で行われた、協同乳業のバーアイス「ホームランバー」の体験型ポップアップイベント「当たりだらけの！？ アタルフェス」のＰＲイベントに出席した。

ホームランに絡めて今年の目標を問われた寺家は「Ｍ−１グランプリ２０２４」で準優勝したことから「ありがたいことにお仕事をいただけるようになって」と一躍ブレイクを果たしたことに触れつつ、「１０キロぐらい太ってしまって」と苦笑いで告白した。

それでも、コンビで発起人となって草野球チーム「上方ホンキッキーズ」を結成するなど、大の野球好きであることから「１０キロ太って悲しく思ったけど、たまたまセンターフライかなと思った打球がめっちゃ飛んでバックスクリーンに入ったんですよ。だから太ったことによって打球の飛距離が上がったので、ダイエットはせずにホームランを打ちたい」と利点に変えることを誓った。

一方、ピッチャーでもある相方・エースは「今年はホームラン一本も打たれない」ときっぱり。「１試合に７本打たれたことがあるんですよ」と苦い思い出を明かしながら「今年は１本も打たれません」と再度、強調。すかさず寺家が「芸名をエースに改名した次の日に、ホームラン７本打たれて、名前をバッピ（バッティングピッチャー）に変えろって言われてました」と補足すると、エースは「まあまあ、球場が４４３メートルだったんで」と盛大なうそで言い訳をしていた。