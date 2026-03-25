「大和証券Mリーグ2025-26」3月24日の第1試合で、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）が、目の前にぶら下がった極上のチャンス手と、逃げ場のない「詰み」の状況に翻弄されるという、あまりに過酷な一局があった。

【映像】この手は降りられない…逢川恵夢、チャンスゆえの痛恨放銃シーン

場面は東3局。1万5800点持ちのラス目に沈んでいた逢川は、挽回を期してこの局に臨んだ。配牌こそドラもなく両面ターツが2つのみと寂しいものだったが、そこから驚異のツモが押し寄せる。有効牌を次々と引き入れ、手牌はタンヤオ・平和、さらには345または456の三色同順まで見える絶好の勝負手へと急成長を遂げた。

しかし、麻雀の神様は残酷だった。10巡目、トップ目を走るBEAST X・下石戟（協会）が、赤2枚を含んだ3・6筒待ちで先制リーチ。さらに12巡目には赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が4・7索待ちで追っかけリーチを敢行。2軒リーチに挟まれた逢川の手元に、最後の一枚だった7索が舞い込んだ。

逢川の形は、マンズの三・四・五・六・七万という三面張部分には触れられない。勝負を続行するには3・4・4・5・6筒から3筒を抜くか、あるいはソウズの4・5・6・7索から4索か7索を打ち出すしかない。しかし、これらはすべて下石か渡辺、どちらかの当たり牌という、どこを歩いても地雷を踏む「詰み」の状態。結局、逢川は意を決して4索を放ったが、これが渡辺のリーチ・一発・平和・赤・ドラ、1万2000点に突き刺さった。

この悲劇的な結末に、ファンからは「これは無理だ」「これは厳しい」「これは仕方ないな」「どうみても回避できない」「当たる牌だらけすぎた」「麻雀の神いないわ」「かわいそー」と、同情と絶望の声が相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

