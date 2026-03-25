◆センバツ第７日 ▽２回戦 神村学園―智弁学園（２５日・甲子園）

２回戦屈指の好カードとなる神村学園と智弁学園が、８強入りをかけて激突。７回、神村学園にスーパープレーが飛び出し、ピンチをしのいだ。

神村学園は１点リードで迎えた７回に１死二塁のピンチを背負い、９番・八木颯人の打球は右前へ。二塁走者は一気に本塁を狙ったが、右翼手・梶山侑孜（３年）が本塁へストライク返球し、タッチアウトに仕留めた。レーザービームのような返球に、甲子園がどよめいた。

梶山は３回に２死二塁でも右中間へのライナー性の打球をダイビングキャッチ。捕球後一回転しながらもボールを離さず、グラブを高々と掲げて捕球をアピールしており、好守連発で先発の龍頭汰樹（３年）をもり立てた。

神村学園は１回戦で昨年のセンバツを制した横浜（神奈川）を２―０で撃破。勝利の立役者は強力打線をシャットアウトしたエース右腕の龍頭汰樹（３年）だ。上質なコントロールに加えてフォークを自在に操る投球でディフェンディングチャンピオンを６安打に封じ、横浜の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）に投げ勝った。甲子園での横浜に完封勝ちは、１９７８年夏の県岐阜商・野村隆司以来、４８年ぶり４人目の快挙だった。

対する智弁学園は１回戦で花巻東（岩手）に４―０で勝利。プロ注目のエース左腕・杉本真滉（３年）が強打の花巻東打線を１２９球で散発３安打で完封し、７三振を奪った。投打に充実した戦力を持つ強豪同士の対戦とあって、一進一退の攻防が期待される。